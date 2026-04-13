三峽首座捷運聯開大樓 動工

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新北市長侯友宜13日出席「三峽站出入口2捷運開發案」開工祈福典禮。（柯毓庭攝）

新北市長侯友宜13日出席「三峽站出入口2捷運開發案」開工祈福典禮指出，該聯開案是三峽區首座開工的捷運開發大樓，投資金額約29.17億元，將興建地上15層，總樓地板面積約1.1萬坪捷運共構大樓。他並透露，捷運三鶯線預計6月通車。捷運局與交通局補充，預計本月17日將召開初勘委員會。

侯友宜指出，三鶯線動態測試已經告一段落，現在交通局要做初勘，希望報給交通部履勘後，6月能順利通車。三鶯捷運沿線總共有7個開發案，預計投入480億元資金，帶入1.4萬人口，7個聯開案中已經有5個招標出去，三峽站第2出入口聯開案剛好是在新舊老城區的交會，旁邊有國光社宅，也有三峽老街。

廣告 廣告

侯友宜指出，聯開案回饋也提供266坪公益空間面積，將跟國光社宅一起來併用，設置長照、日照中心及社區心理衛生中心辦公室進駐，另提供商業發展及就業機會，1樓規畫17間店鋪，2樓以上提供379戶住宅，3樓可連通三峽站2號出入口，實現「到站即到家」的便利生活，帶動地方經濟產業以及生活機能的方便性，期待民國118年能夠順利完工。

捷運局指出，該聯開大樓設計兼具永續理念，將取得智慧建築及銀級綠建築雙認證標章，成為綠色交通與大眾運輸結合的建築典範，而新北市將持續以捷運開發強化捷運站作為都市發展核心的角色，引入人流，為運量及地方經濟帶來正面效益，打造全方位機能的捷運生活圈。

針對捷運三鶯線的進度，侯友宜指出，三鶯線動態測試已經告一段落，現在透過交通局要來做進一步初勘，這過程一切非常順利，希望能夠在6月順利通車，強調新北市的捷運從他上任以來，不管是環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌，三鶯線，一定會在今年如期通車，明年則有萬大中和線完工。

民進黨議員卓冠廷昨質詢時，要求市府掌握加快速度，強調「同時兼具安全與順利通車是我們目標」。國民黨議員江怡臻認為，聯開案設置公益設施有助於補足在地長照與心理支持資源，規畫方向值得肯定，也符合高齡化社會與在地照顧需求，但後續實際服務能量都必須規畫到位，包括人力、資源配置與長期營運，才能讓硬體設施真正發揮功能。