三峽鷹眼員警精準識破！通緝毒犯遭火速圍捕落網

新北市政府警察局三峽分局三峽派出所周姓員警於1月8日下午執行勤務時，行經三峽區中正路一段，發現一名李姓男子騎乘機車神情緊張、行跡可疑。員警上前攔查時，李男拒檢並加速逃逸，警方立即通報線上警力展開圍捕。

警方於三峽區信義街成功攔下李男，查證身分後確認其為士林地檢署發布之不能安全駕駛通緝犯，另亦為桃園地檢署發布之竊盜通緝犯。隨後附帶搜索，在其身上查獲疑似第一級毒品海洛因粉末一包及針筒六支，經快篩呈現海洛因及安非他命陽性反應。

三峽警分局火速圍捕，查獲毒品通緝犯並依法告發14項違規。（圖／警方提供）

全案依違反毒品危害防制條例及公共危險罪移送新北地檢署偵辦，並依法解送通緝案件歸案。警方另針對其拒檢逃逸過程中闖紅燈、未打方向燈、行駛人行道等14項交通違規開單告發，最高可處新臺幣4萬3800元罰鍰。警方呼籲民眾遠離毒品，切勿以身試法，共同維護社會與交通安全。

三峽鷹眼員警精準識破，通緝毒犯驚險圍捕落網。（圖／警方提供）

