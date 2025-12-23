三峽、土城公設解編案內政部審議通過！

《圖說》三峽公設專通案現況圖–機關8。〈城鄉局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市城鄉發展局長黃國峰表示，為解決長期以來私有公保地問題，新北市積極辦理各都市計畫區的公設用地專案通盤檢討，歷經完整妥善的檢討與審議，今（23）日共有三峽、土城兩案經內政部都市計畫委員會審議通過。

《圖說》三峽公設專通案現況圖–體育場用地。〈城鄉局提供〉

黃國峰指出，此次三峽、土城地區公設專通案的通過，將進一步完善兩地的公共服務需求。土城案將大清水公園周邊未開闢地區納入本次檢討範圍，除將開闢完整公園，也留設計畫道路銜接串聯明德路、永豐路及廷寮溝新闢道路至和城路，來緩解金城路因捷運土城樹林線工程而產生之交通壅塞問題。

他進一步說明，目前新北市共計20處納入公設用地專案通盤檢討，已有1處發布實施（澳底一階）、11處經內政部審竣（坪林水源、三峽、蘆洲、石門、三重、鶯歌、板橋、樹林三多、鶯歌鳳鳴、汐止、土城），8處於內政部審議中（新店、新莊、淡水、萬里、泰山、樹林山佳、淡水竹圍、五股），市府持續透過公設解編及檢討，實質提供多元開放空間供在地民眾使用。

《圖說》土城公設專通案現況圖–公二。〈城鄉局提供〉

三峽案則透過市地重劃方式取得三峽分局周邊約242坪之私有土地，由警察局及消防局辦理警消共構廳舍改建作業，來解決三峽分局和三峽派出所服務量能不足的問題，並於三峽市中心新劃設約945坪的開放空間供在地居民使用，同時配合未來捷運三鶯線通車，解編LB07站旁閒置的公保地，規劃2,333坪的公園綠地，創造行人友善的城市環境。

《圖說》土城公設專通案現況圖–公兒四。〈城鄉局提供〉

計畫審議科長許仁成指出，此次土城、三峽兩地公設解編範圍，涉及38處公設保留地解編，預計解編21.71公頃公保地，將透過公辦市地重劃方式開發，原公保地地主可領回55%可建築用地，市府並可開闢取得約3.93公頃公園綠地、廣場等五項開放性公共設施，提升地區整體發展。土城案通過後將依部都委會決議辦理再公展，若無新增陳情案件則續辦理核定作業。三峽案通過後將由市府續辦市地重劃相關作業。