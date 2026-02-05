三峽、雙溪、坪林綠色遊程 邀民眾走進山城

響應全球永續旅遊趨勢，新北市政府觀光旅遊局以「綠色旅遊」為核心，結合大眾運輸與深度體驗，推出三條具在地特色的低碳一日遊行程，串聯三峽、雙溪與坪林，邀請民眾用更友善環境走進山城聚落、鐵道文化與水源保護區，實踐「旅遊即環保」的新生活風格。

觀旅局表示，遊程特別導入國際標準的碳足跡管理機制，針對交通、餐飲等項目進行碳排放盤查，透過國際認證碳權進行抵銷，讓民眾在享受旅遊樂趣同時，能實際參與減碳行動。其中，「藝境新北三峽時光慢旅一日遊」二月廿七日出發，走訪濕地生態、新北市美術館與三峽老街，在自然、藝術與人文交織中，體驗永續慢旅魅力；「鐵道綠跡雙溪人文走讀一日遊」三月八日登場，透過在地導覽，深入三貂嶺生態隧道與猴硐礦業遺跡，感受鐵道聚落的綠色風貌；「水源茶香坪林低碳漫遊一日遊」三月十四日推出，結合環境教育、茶鄉走讀與在地餐飲，從茶園到茶杯，細細品味文山包種茶文化。

觀旅局指出，未來持續盤點新北各區特色資源，規劃更多元的低碳旅遊路線，邀請民眾一同用行動支持永續旅遊。相關行程名額有限可至活動頁面（https://reurl.cc/5bn8bz）查詢。