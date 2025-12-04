三峽10歲國小生放學遭隨機攻擊！警逮精神不穩定男

監視器錄下男子攻擊男學生瞬間。（圖／翻攝畫面）





新北市三峽前天（2日）下午放學時段，傳出一名就讀國小的男學生，不明原因遭人攻擊的事件，男子朝男學生連揮3拳，造成頭部紅腫，轄區三峽警方介入追查，迅速逮捕涉案男子到案，發現他精神狀況不穩定，後續將他強制就醫，並受理男學生家屬提告，全案將朝傷害罪嫌偵辦。

據了解，這起事件發生在前天（2日）下午4時許，一名10歲男學生從國小放學，徒步行經三峽永安街時，卻不明原因突然遭33歲男子朝頭部連揮3拳，造成頭部紅腫，學生連忙衝回學校報告老師。

廣告 廣告

轄區三峽警方接獲學校老師報案後，隨即調閱監視器追查，迅速逮捕涉案的男子到案，發現他精神狀況極為不穩定，為防止再有違序行為，聯繫家屬並通知119救護人員及會同衛生所人員，將他強制送往醫院就醫治療。

後續男學生家屬前來警局報案，向男子提出告訴，警方依規定受理後，也將他進一步通知涉案男子到案釐清事發經過，全案將朝傷害罪嫌偵辦。

新北市教育局說，案件已由三峽警分局警方介入偵辦，學校已配合調閱周邊監視器畫面，並請求警察單位協助放學時段派員在校門口及周邊路口加強巡邏與安全維護。

教育局也說，已要求學校持續關懷學生身心狀況，提供必要輔導與支持，並加強對全校學生宣導放學途中的自我保護與通報管道，同時結合家長及社區力量，共同守護孩子上下學安全。

三峽警方加強附近區域巡邏。（圖／翻攝畫面）

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

林口翁倒臥社區三溫暖！ 大面積燙傷無生命跡象送醫亡

知名YTR「乘號」遭設局強押！ 逼轉出17萬泰達幣

公務員偷情 市府停車場「多次運動」...女突翻臉告性侵

