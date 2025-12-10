三峽2千坪農地慘遭傾倒「廢瀝青」！ 里長與營造商3人遭羈押禁見

檢警調查發現里長劉添財涉嫌從中媒介、協助傾倒瀝青。（翻攝自三峽區公所官網）

近日傳出新北市三峽區插角里一塊約2000坪的農地，被人非法傾倒300立方公尺的廢瀝青，生態因此被嚴重破壞，檢警調查發現里長劉添財涉嫌從中媒介、協助傾倒瀝青，日前將他與業者共3人帶回偵訊，依《廢棄物清理法》、《國土法》移送，聲請羈押禁見獲准。

當地居民檢舉，承包山區農路整修工程的營造公司，將刨除的瀝青刨料透過當地里長劉添財轉介，非法傾倒於農地中。新北市環保局於11月27日接獲通報立即派員稽查，12月2日會同農業局與三峽分局至現場勘查，認定營造公司違反水土保持計畫，重罰30萬並要求限期移除。

此外，負責該工程的營造公司朱姓負責人供稱，因合法瀝青堆置場無法進入，才經由劉添財轉介，將瀝青倒至該地點「暫放」以為是合法場地，並不知將瀝青倒至農地違法，原本不願意傾到，是遭到劉男施壓才配合。劉添財則辯稱「是包商暫時堆放，且已獲地主同意」，但地主否認表示「根本不知情」。

劉添財與業者共3人遭搜索並帶回，經新北地檢署複訊後，以犯罪嫌疑重大、有串證或滅證之虞，聲請羈押禁見獲准。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

