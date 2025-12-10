三峽2000坪農地變「瀝青堆」前科里長遭羈押禁見

新北市三峽區插角里里長劉添財。（圖／翻攝自三峽區公所官網）





新北市三峽區插角山區於近日驚傳內插角小段的農地遭人非法棄置瀝青，且容量高達300立方公尺，消息一出，震驚各界。檢警接獲當地居民檢舉後，立即對此案展開調查，並鎖定插角里里長劉添財就是主要涉案對象，目前已將他和2名業者依《廢棄物清理法》與《國土計畫法》等罪嫌送辦，經新北地檢署複訊後，法院已批准羈押禁見。

根據《自由時報》報導，在上（11）月左右，新北市府為了整修山區農路，因而指派施工暗鞍路的營造公司負責相關工程。不過，在施行過程中，卻有民眾發現，瀝青廢料竟被運到2000坪左右的農地內，他們在棄置後便一走了之，更令人震驚的是，這塊農地距離劉添財的住家僅僅只有300公尺。

當地居民見到此景，都深感痛心，遂向檢警揭露事件，檢警也通知其中1間營造公司的朱姓負責人到案說明。朱姓業者表示，原本以為進入的是合法堆置場，對於里長竟介紹非法農地，讓他們變成「黑名單」，也令他們感到相當無奈。他們願配合受罰並完成移除作業。

新北市農業局表示，經實地勘查後確認該農地遭到嚴重破壞，已對營造公司開罰30萬元，並要求限期清除所有污染物。營造公司自上月28日晚間起進行清運作業，至30日凌晨完成初步移除並以稻草覆蓋，但仍有部分瀝青殘留。農業局將持續監督採樣，確保污染物徹底清除。

同時，環保局已依《廢棄物清理法》介入，並接手後續處分，並將案件移送檢警調查。對此，許多插角里居民憤慨表示，非法傾倒廢瀝青嚴重污染山林，已對當地產生極大危害。居民期盼檢警可以持續溯源追查，讓家園恢復原貌。

此外，也有里民爆料，劉添財前科累累，不僅在2000間犯下多起搶案，依《懲治盜匪條例》被判9年2個月。在2005假釋後，怎料又在2009年間再度做出惡行，原因是在清洗廁所時，要求未成年繼女照顧弟弟，但因少女未及時反應加上頂嘴，他竟對少女拳打腳踢，導致她顱底骨骨折、喪失嗅覺，再被判3年6個月入監服刑。

劉添財因過往多起案件而背負沉重刑責，也讓不少里民質疑，如此劣行累累的人竟能擔任里長；如今他被羈押禁見，無疑又為他的政治之路再添沉重一擊。

