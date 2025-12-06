三崇宮主委暨委員、監察交接 王明鉅：感謝三崇宮成為社區堅強支援力量

三崇宮主委交接典禮現場祈福。





桃園市副市長王明鉅6日上午出席平鎮區三崇宮「第5、6屆主任委員暨委員、監察交接典禮」時表示，市政府的力量有限，地方上仍有許多需要關懷的角落；正因三崇宮長期投入公益、守護弱勢，才能補位政府照顧不到的地方，市府對此表達深深的感謝。他並期盼三崇宮香火持續鼎盛，與市府共同讓平鎮更好、讓桃園更好。

王副市長指出，三界爺信仰是平鎮地區重要的精神依歸。漳州先民渡臺拓墾時，奉迎三界爺爐於安平鎮北勢庄，因神威顯赫、庇祐彰顯，迅速凝聚庄眾敬仰。雖然三崇宮建廟未滿兩百年，但三界爺信仰早已深植地方民心，成為居民共同的文化記憶與精神支柱。

他進一步表示，三崇宮香火鼎盛不僅源自其歷史淵源，更來自廟方長期投入公益、積極服務鄉里，包括寒冬送暖、弱勢與急難救助、中低收入戶物資提供、長者關懷等多項善行。廟方每年與新竹捐血中心合作辦理捐血活動，更以實際行動落實「取之於社會、用之於社會」的精神，是市府推動社福與社區互助的重要伙伴，對地方和平鎮社區的祥和發展貢獻良多。

三崇宮交接典禮王明鉅致詞。









今日交接典禮由連任的主任委員卓信旺續任帶領新一屆組織，在民意代表與眾多信眾共同見證下圓滿完成，展現宮務傳承的慎重及地方庄眾的支持。王副市長也特別感謝卸任委員的辛勞付出，並祝賀新任團隊正式上任，期盼未來能在既有基礎上持續推動宮務發展、深化文化傳承、鼓勵社區參與，讓三界爺庇祐與拓墾精神代代延續，守護平鎮地區的安定與幸福。

民政局表示，市府未來將持續支持地方宗教文化與廟務公共事務運作，並與三崇宮保持合作，使宗教文化成為社區互助與支持的動能，共同打造更溫暖、更宜居的桃園。包括立法委員呂玉玲、市議員劉仁照、舒翠玲、陳韋曄、民政局副局長藍品畯 、平鎮區長蕭巧如以及三崇宮主任委員卓信旺、榮譽主任委員梁瑞其等人均一同出席。

三崇宮第5、6屆主委交接典禮大合影。

