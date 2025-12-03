三帥裂痕情變調／獨家！被爆不理張軒睿打招呼 章廣辰親上火線還原現場

章廣辰被指和張軒睿情變，緊急跳出來主動澄清。

章廣辰日前出席許瑋甯、邱澤婚禮，和8年好友張軒睿碰頭，卻被讀者爆料無視對方打招呼，加上張軒睿和許光漢友情疏遠，被指選邊站。新聞一出，章廣辰主動聯絡本刊，還原當時情況，強調「我跟軒睿沒有問題」。

被說不理張軒睿打招呼，章廣辰很在意，難得親上火線，還原他的視角，「我是從廁所出來要回去吃東西，軒睿是要去廁所，兩個人任務很明確，打個招呼之後就各自祝福，去完成自己的目標了，成年人的友情就是這樣。」澄清自己真的有打招呼。

章廣辰和張軒睿、許光漢因《我的男孩》成好友，如今走向大不相同。

不過張軒睿和許光漢兄弟情變被傳一年，作為雙方共同好友，被疑站隊許光漢，讓他頗感無奈，不免心疼張軒睿，「我是覺得他很衰啦！我跟他是完全沒問題，就很正常。」章廣辰認為自己本就獨來獨往，竟連上廁所都有事，開始想起解方：「畢竟現在長大了，不會上個廁所都要揪朋友一起去，下次我會揪軒睿去尿尿。」

總之，章廣辰說自己和張軒睿還是朋友，至於對方和許光漢的友情，他下了這樣的註解：「就是正常朋友各自有新的生活、認識新的人，真的超正常，但一直被寫，就越寫越尷尬。」

就他所知，三人間沒有什麼引起波瀾的大事發生，雖然抱持著「能貢獻一點娛樂效果，無傷大雅。」這樣的心態，但就怕自己跟張軒睿也因此變尷尬，所以出來說，自認不問世事的直男代表章廣辰，終於也能理解女明星老是被傳不合的感受了。

