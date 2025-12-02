三帥裂痕情變調／邱澤許瑋甯大婚爆小劇場！ 章廣辰為許光漢「無視張軒睿」有詭

許瑋甯（右）和邱澤（左）的世紀婚禮邀請430位嘉賓，引來百位媒體採訪。

上週五邱澤、許瑋甯在台北文華東方酒店舉辦婚禮，場中花絮連發，除了柯震東被拍醉到躺地之外，更有讀者向本刊爆料，張軒睿積極向章廣辰表達善意，竟被已讀不回。

據讀者向本刊形容，當天婚禮，章廣辰跟傳出緋聞的9m88刻意錯開、一前一後抵達；不過由於章廣辰外型蓄長髮、留鬍子，很難不引起注意，尤其章廣辰時常一個人進進出出，刻意獨來獨往，反而特別顯眼，他去上洗手間時就出事了。

章廣辰在邱澤、許瑋甯婚禮當天幾乎獨來獨往。

婚禮進行途中，章廣辰從洗手間步出，沒想到與張軒睿狹路相逢；張軒睿和女友、也就是柯震東的經紀人Jessica在一起。張軒睿看到章廣辰後先是主動打招呼，沒想到章廣辰竟然面無表情，似乎是因太突然而不知道該怎麼回應。

張軒睿在許瑋甯婚禮當天，和失聯好友章廣辰相遇仍打招呼，但未獲回應。

章廣辰從2017年開始便與許光漢、張軒睿極為要好，但被爆到了2022年逐漸關係生變；尤其到了今年6月，張軒睿再被問最近是否有和許光漢聯絡？他坦言：「最近比較少，有一段時間（沒聯絡）了。」接著就是一臉尷尬。

林心如（左一）和霍建華（右一）夫妻刻意避開媒體走祕密通道，但入場後和開心和陳怡蓉（左二）和薛博仁（右二）合影。

于子育（右二）分享和柯震東（右一）與經紀人Jessica（左二）和張軒睿（左一）在婚禮合影。（翻攝自于子育IG）

至於有無關心許光漢的軍旅生活？張軒睿則冷淡地回應：「每天看新聞就知道。」他也未受邀參加許光漢的退伍趴。於是夾在兩人之間的章廣辰，如今面對張軒睿窘成這樣，也被解讀是否倒向了許光漢，態度才變得極不自然。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

