三帥裂痕情變調1／張軒睿、許光漢8年兄弟情生變 章廣辰「見人就閃」社群洩隱情

章廣辰（右）、許光漢（左）上9m88（中）節目，三人私交往來密切。（翻攝自章廣辰IG）

由於今年5月時，傳出張軒睿、許光漢鬧翻，章廣辰夾在中間，原先還稱不會尷尬，如今則明顯地選邊站，往許光漢靠而對張軒睿冷處理，8年前的兄弟情完全變調。

本刊接獲讀者消息，邱澤、許瑋甯「世紀婚禮」當天，章廣辰不僅對張軒睿主動打招呼沒作出反應，就這樣彼此尷尬地擦身而過；之後章廣辰走回大廳，原本正與友人聊天，結果換張軒睿從洗手間出來，兩人即將再度碰頭。

許光漢（中）退伍後為電影《他年她日》做足宣傳。左起為黃梓曜、王子軒、陳澤耀與張艾嘉。

沒想到最後章廣辰選擇快步進場，閃躲張軒睿幾乎是以避之唯恐不及的速度，也可顯見彼此之間是有多麼彆扭。2017年，許光漢、張軒睿和章廣辰演完偶像劇《我的男孩》，一直被公認是超級好友，結果日前爆出許光漢與張軒睿不合，而且已無聯絡；雖然夾在中間的章廣辰對外消毒宣稱沒事，但是上述行徑卻明顯有詭。

據傳，章廣辰和許光漢的友誼維持不變，但仍聲稱與張軒睿沒事。三人關係雖然微妙，但檯面上目前張軒睿、許光漢、章廣辰皆未退追彼此的IG。只是已被發現，從2022年在社群上已經幾無像過往黏在一起的合照出現了。

