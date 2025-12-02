三帥裂痕情變調3／張軒睿鬧翻許光漢原因曝光！ 聽到他名字秒變臉

章廣辰（右起）、張軒睿與許光漢曾為八大《我的男孩》在情人節一起造勢，當時張軒睿是主角。

雖然許光漢、張軒睿關係變僵已經鬧上檯面，只是原因仍然成謎。為此本刊進一步向業界探詢，才得知應該是張軒睿覺得明明自己先紅，但許光漢不僅後來居上，更把所有資源攬走；確實，攤開所有成績，許光漢都海放張軒睿，於是一番吃味的話語傳著傳著，兄弟情就逐漸走味了。

章廣辰夾在許光漢、張軒睿之間，對外被問及兩男不再往來的業界八卦，他僅說：「時間一直走，自然而然有新的方向和目標，我跟以前大學同學也沒再連絡，不是吵架或不合。像我跟軒睿很常碰面，我們也不會告訴大家我們有見面啊！」

張軒睿（左）在《我們與惡的距離II》裡和詹子萱（右）演一對倍受長輩壓力的情侶。

說出這番話的時間點是今年6月，章廣辰還說：「突然問，大家都會很尷尬吧？他們沒有什麼問題。」同時強調自己沒有選邊的問題，「也不能說我們平常沒見面就是不合，這樣講不對。」不過如今章廣辰無視張軒睿打招呼，看來確有站隊許光漢之嫌。

除了以上插曲，回顧張軒睿和許光漢、章廣辰8年前因合作《我的男孩》成為好友，還被稱為「My Dear Boy」3帥，但近期媒體報導他們友情生變，「3人關係年前出現裂痕，其中許光漢與張軒睿幾乎鬧翻，呈現完全不聯繫的狀態。」更稱早在2024年9月時，張軒睿被問到與許光漢相關的話題，竟直接變臉，態度耐人尋味。

