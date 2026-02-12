三師兄田啟文開撕女婿酸劉冠廷「沒過人之處」 來台體驗年味不知台北空城

在《雙囍》中飾演結婚夫妻的余香凝、劉冠廷是首度合作。李鍾泉攝

從《少林足球》「三師兄」到影壇資深前輩，田啟文跨足台港影視圈一甲子，此次應邀參演由許承傑執導的新片《雙囍》，與金馬影帝劉冠廷、影后楊貴媚同場飆戲。今（12日）首映會上，藝人受訪一字排開，剛好男方、女方坐兩邊「壁壘分明」。

飾演岳父的田啟文偕同余香凝是「香港代表」，他一開口便展現幽默本色，笑稱自己這趟是來「跟高手過招」，更當眾開起片中女婿劉冠廷的玩笑，大膽直言：「那時候覺得劉冠廷沒什麼過人之處，怎麼能找他演主角？」但他隨即改口大讚合作後完全改觀，劉冠廷的演技絕對實至名歸。

田啟文開嗆「女婿」劉冠廷「無過人之處。」李鍾泉攝

微服出巡戲院想聽觀眾開罵

田啟文此次訪台更帶著老婆同行，原本滿心期待感受農曆年節氣氛，沒想到聽聞台北初一會變空城，讓他傻眼直呼：「我以為初一會有很好的氣氛，結果人家告訴我台北是空城！」他打趣地說，乾脆直接去「親家母」楊貴媚家吃飯湊熱鬧。身為影壇前輩，田啟文透露打算在17日上映首日，獨自前往台灣戲院「微服出巡」，想近距離觀察影迷最真實的反應。

「親家組」庹宗華（左起）、楊貴媚與「三師兄」田啟文出席《雙囍》首映記者會。李鍾泉攝

對於觀影體驗，田啟文有套獨特哲學，他直言不喜歡包場或首映的「客套」氛圍，更想聽到買票進場觀眾的真心話。他幽默地表示：「如果聽到觀眾在戲院罵田啟文演得太過火、要收斂一點，我聽到真的會馬上哭出來！」他認為唯有付錢進場的觀眾，才會給出最血淋淋的回饋。

想找周星馳來看《雙囍》

田啟文在台灣擁有極高知名度，首映現場也有不少影迷求簽名合照，他卻自嘲：「不知道是不是雇來的！」但既然有影迷熱情想合拍，他說自己一定配合。被問到是否有意邀請老搭檔周星馳觀賞《雙囍》？田啟文笑說：「這是一個很好的提議。」

電影《雙囍》舉辦首映，監製張林翰（左起）、苗華川、演員蔡凡熙、9m88、田啟文、余香凝、劉冠廷、楊貴媚、庹宗華、陳淑芳、導演許承傑出席。李鍾泉攝

吉岡里帆引發「兄弟鬩牆」

同場出席的還有監製苗華川、張林翰，以及演員劉冠廷、楊貴媚、庹宗華、9m88、蔡凡熙、陳淑芳等人。劉冠廷表示，拍攝期間「真老婆」孫可芳有去探班，卻是大力稱讚「假老婆」余香凝演得好、很漂亮，卻沒提到劉冠廷半句。

余香凝在電影中有一幕婆婆楊貴媚送給她昂貴首飾，被網友找到真品要近千萬，導演許承傑表示，當時戲裡戲外都有珠寶保全，假的那個還一直觀摩真的珠寶保全動作加戲，余香凝則說自己戴起來也是壓力很大，整個肩膀僵硬「都不敢亂動。」

至於客串關鍵戲的日本女神吉岡里帆，劉冠廷跟蔡凡熙大呼超可惜都沒看到女神本人，但劉冠廷得意說：「我去東京影展的時候有看到她！」讓蔡凡熙嫉妒大喊：「下次她出現不管有沒有發我通告，我都會出現！」



