「三師兄」田啟文過年在台灣曝神秘任務 想揪周星馳看《雙囍》
【緯來新聞網】賀歲片《雙囍》今（12日）舉辦首映會，《少林足球》的「三師兄」田啟文也在片中飾演劉冠廷岳父，他打趣一開始不懂為何找劉冠廷當男主角，「我想說他有什麼過人之處嗎？後來發現他真的是實至名歸。」大讚劉冠廷演技。
田啟文為《雙囍》特地從香港飛來台灣宣傳。（圖／陳明中攝）
《雙囍》首映會上，演員劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙及特別演出的陳淑芳全都出席。田啟文多年沒在大銀幕露面，這次他在片中飾演劉冠廷岳父，也特地為了電影來台宣傳。他表示有刻意多留幾天，年初二才會回香港，他笑說：「本來想感受一下台灣過年氣氛的，結果大家都跟我說台北過年是空城。」讓他直呼可惜。
《雙囍》首映會，演員劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙及特別演出的陳淑芳全都出席。（圖／陳明中攝）
不過他也有其他計劃，除了笑說要去楊貴媚家吃飯外，也計劃過年期間悄悄走訪戲院看《雙囍》，「這樣才能知道大家的真實反應啊！如果有觀眾說田啟文演得太過火、收斂一點，聽到這個我馬上就哭出來。」他還透露今天首映會前有熱情影迷找他合照，打趣：「不知道是不是雇來的。」也歡迎粉絲如果巧遇他，大方找他合照沒問題，更考慮邀請老友周星馳在香港上映時捧場。
劉冠廷這次首扛賀歲片男主角，他先是自信滿滿喊：「初一上映，拜完廟以後就可以去電影院定調的，票房我不緊張，一定會很好！」接著才坦承真實心聲，「沒有啦，我當然很緊張啊！講到票房就緊張了起來。」還透露老婆孫可芳（小豆）已經有看過電影，「小豆有說我演得很好！很開心！」大放閃光。至於老婆有沒有稱讚他片中的新郎扮相很帥？他笑回：「沒有耶，小豆只有說香凝很漂亮。」
劉冠廷扛賀歲片《雙囍》票房直呼有壓力。（圖／陳明中攝）
港星余香凝在片中飾演劉冠廷老婆，在電影裡幾乎全程都穿著新娘禮服，新娘扮相十分亮眼。片中楊貴媚飾演的婆婆，借來千萬珠寶項鏈祝福新人，戲外被眼尖粉絲發現，不只項鏈就連耳環也是價值不菲。對此，余香凝坦言拍戲時超級緊張，心理壓力爆表，就怕身上珠寶有什麼閃失，「很怕啊，我去洗手間的時候，保全也會盯著我。」導演許承傑也認證，戲裡戲外都有珠寶保全，只不過真正的珠寶保全會閃鏡頭，十分逗趣。
至於票房公約，導演許承傑笑說若全台票房破億，將讓演員們親自下廚；飾演伴郎的蔡凡熙又再加碼表示，如果票房突破5億，團隊就舉辦一場超大型的「婚禮慶功宴」流水席，請大家吃飯。《雙囍》將於2月17日大年初一全台上映。
余香凝在《雙囍》戴上千萬珠寶很緊張。（圖／陳明中攝）
飾演新娘子的港星余香凝，首次演出台灣電影就是賀歲片，而且她在香港也沒有拍過賀歲片，覺得開心又難忘，這幾天她十分關注網路上的評語，看到許多台灣網友對她的表現都是稱讚，讓她放心不少，她也很感謝團隊幫她化妝畫得很美，直呼「我好像沒有在大銀幕上看到自己的狀態這麼...
周星馳御用搭檔、以《少林足球》為台灣觀眾熟知的田啟文，首度來台參演賀歲電影《雙囍》，片中飾演一位嫁女兒的香港父親，儘管不是第一次來台拍電影，但相比之前的經驗，他讚台灣工作人員讓他完全改觀，每個人各司其職，「他們很有衝勁，而且與香港的高工時相比，台灣12小時比較輕鬆」，問起過去與星爺合作的狀況，他直呼：「肯定加班啊！香港要省、要快，很多劇組都是一天要拍15、16小時，有時候甚至20小時。」
電影《雙囍》邀集台港大咖演員同場飆戲，香港隊的田啟文、余香凝今天（12日）也現身首映，他笑說香港隊「人丁單薄」，這次參演台灣電影就是來學習，跟高手過招。不過他笑虧演他女婿的劉冠廷「沒有什麼過人之處，怎麼能找他演主角」，後來合作後改觀了，大讚劉冠廷真是實至名歸。
從《少林足球》「三師兄」到影壇資深前輩，田啟文跨足台港影視圈一甲子，此次應邀參演由許承傑執導的新片《雙囍》，與金馬影帝劉冠廷、影后楊貴媚同場飆戲。今（12日）首映會上，藝人受訪一字排開，剛好男方、女方坐兩邊「壁壘分明」。
