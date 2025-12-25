「三師兄」田啟文首拍台片 化身迷信岳父就怕中文不夠好

《雙囍》集結眾多實力派演員，於明年2月17日大年初一正式上映。（水花電影提供）

電影《雙囍》由《孤味》億萬票房導演許承傑編導，25日釋出正式預告與正式海報，由金馬常客劉冠廷與香港影后余香凝飾演的新人甜蜜領軍，兩人頭靠著頭、笑容燦爛，與楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙眾人相依合影，融洽氣氛的大合照背後，藏著不少歡笑與淚水。

以《少林足球》中「三師兄」被台灣觀眾熟悉的資深香港電影人田啟文，首次拍攝台灣電影，在片中中飾演新娘爸爸「老吳」，雖然預告中因為對於習俗儀式的迷信鬧出不少荒唐情節，但1句：「我的寶貝女兒是真心愛你。」展現出濃厚的父愛與實力派的演技。

廣告 廣告

田啟文（左）在《雙囍》中因為對於習俗儀式的迷信，讓劉冠廷相當頭痛。（水花電影提供）

不過田啟文也坦言在開拍前有不少顧慮：「剛開始接觸時也擔心自己的中文不夠好，但許承傑導演給了我非常大的信心，說反正這個角色是香港人，我就當一個香港人來演繹，就不存在我的中文不好、溝通上的困難等等。」

另曾與許承傑導演合作《孤味》一舉拿下金馬獎最佳女主角的陳淑芳，在此次《雙囍》中也義氣相挺擔任特別客串飾演劉冠廷片中的奶奶，場場關鍵，對於此次參演，陳淑芳表示：「我當時金馬獎感言就說過：『我是一個演員，不是明星，不管酬勞多少，我只要是一句話、一場戲，我都會演。』」

更多中時新聞網報導

中信盃台日高中棒球對抗賽 黑豹旗冠亞軍迎戰甲子園聯隊

減少汙染 環團籲多用低碳水泥

NBA》尼克6連勝喊卡 金塊馬刺突起