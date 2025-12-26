三平廣濟宮佛誕 祖師賜金筆

三平祖師降駕所賜金筆「馬年福納」，將於一月開放信眾絹印體驗。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

農曆十一月初六日是三平廣濟宮主神「廣濟禪師」圓寂得道之日，適逢行憲紀念日全國放假一日，除信眾拜拜祝壽，當晚平安宴席開二十四桌，隨後搏出新爐主，祖師並降駕揮毫賜金筆「馬年福納」，今年首度在一月舉辦絹印春聯賀節活動。

廣濟禪師可能是台南較陌生的神明，主祀的廟宇並不多。他原是唐代禪宗高僧俗名「楊義中」，因唐朝經歷唐武宗滅佛與唐宣宗興佛，漳州刺史鄭薰恭請義中禪師主持開元寺，開堂講授佛經，漳州刺史鄭薰將義中禪師的功績上疏朝廷，唐宣宗皇帝敕封義中禪師為「廣濟大師」，唐武宗滅佛期間義中禪師帶領僧眾退居山林於漳州平和縣創建「三平寺」，故又稱三平祖師。

三平廣濟宮眾執事與祝壽的南聲社合影。（記者陳俊文攝）

台南三平廣濟宮歷經三次搬遷，最終坐落於五期重劃區中華西路巷弄內，它與其它宮廟最大的不同是它沒有交陪境，都由發心的信眾拜拜供奉，所以二十五日晚的平安宴都宴請自己信眾。

廣濟宮過去的傳統是每三年回漳州謁祖，因疫情阻隔七年，十二月十日才派主委蔡厲雄率執事們回漳洲三平寺祖參香。另一插曲是過去台灣人都稱之為三坪禪師，回大陸謁姐後才發現是「三平」，不是「三坪」，所以目前廣濟宮門楣仍可清淅看到去掉「土」字旁三平寺。

廣濟宮今年慶祝廣濟禪師佛誕，仍依傳統於前一晚以三壇小法暖壽，獻敬每位信眾所帶來的「素食」供品，耆老述說曾經暖壽活動前祖師駕前雷華童子突然降壇，在成堆的供品中挑出一份，大伙檢查後才發現原來裡面夾有一瓶鮑魚罐頭，原來神明都有仔細端詳各位善信的「心意」。

今年暖壽活動特別聘請府城知名南管團體「南聲社」以南管祝壽，餘韻迴盪整座廟內，有別於北管的喧鬧吵嘈。

而三平廣濟宮的春聯都由祖師降壇書寫，賀歲春聯已經進入第十年，今年特由祖師降駕揮毫賜筆「馬年福納」，將開放善信以絹印的方式將祖師賜與的「福」氣「納」入每位信眾的府邸。