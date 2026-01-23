生活中心／綜合報導

行動電源自燃意外頻傳，北捷開國內鐵道運輸第一槍，宣布捷運系統內，包含車站、月台跟車廂，都不開放使用行動電源。也就是說，旅客的行充，進了車站，就得收起來，不能用。違者會遭勸導，要是不聽勸，引發自燃，北捷強調，絕對會依法求償。

整節車廂，煙霧瀰漫。熊熊燃燒的行動電源，被丟棄在地板上。北捷板橋站，上周五，又傳行動電源起火意外。450名旅客，倉皇逃生。但類似事件，近三年來，已經發生第五起，讓北捷決定，祭出新規。

台北捷運宣導廣播：「捷運系統內，請勿使用行動電源。」

沒聽錯，車站內貼出大大告示。提醒捷運系統內，請勿使用行動電源。也就是說，只要進了捷運鐵門，包含車站、月台及車廂，行動電源就得收起來！





三年五起行動電源自燃意外 北捷即日起禁用行充

類似事件，近三年來，已經發生第五起，讓北捷決定，祭出新規（圖／民視新聞）





北捷旅客：「（最近行充自燃）就是比較頻繁，所以我覺得，如果說大家的考量，是對安全有幫助的，那就大家一起遵守，捷運其實都會有可以，就是充電的地方，然後我覺得就是大家忍一忍，就是不方便，也許你可以出站，再使用沒關係。」

北捷旅客：「是滿不方便的吧，像我可能平常使用手機的頻率，比較高，那我好不容易，有一個小空間，小的時間，可以去充電，對我來說，可能會有一點不方便，可能就會逼自己開省電（模式）。」

北捷仿傚航空器規定，禁用行動電源。新北捷還在評估中，暫不跟進。其他鐵道運輸，包含台鐵，則是強烈建議旅客，行動電源隨身攜帶，別邊充邊用。而高鐵，更是禁止旅客，行充丟行李，充電時必須目視可及。





三年五起行動電源自燃意外 北捷即日起禁用行充

北捷仿傚航空器規定，禁用行動電源（圖／民視新聞）





北捷安全衛生處長林榮輝：「我們的捷運車站，是有租借行動電源的服務，那是屬於服務性質，那我們也會加強宣導，雖然我們有租借這東西，但是我們還是要勸導，呼籲旅客進入捷運系統，請勿使用行動電源，並且妥善保管。」

北捷開先例，旅客違反規定，將會有人上前勸阻、制止。若是不聽勸，雖不至於拒載，但要是真的引發自燃意外，北捷將會依法按公共危險偵辦，也會對裝置、營運的損失，進行求償。

