三年倒91個傳統市場 菜販揭背後原因嘆：9100個家庭生計斷炊

超商、連鎖超市、大賣場及美式賣場快速擴張的環境下，過去三年全台已有91座公有市場關閉。示意圖／翻攝自google map

新莊公有市場的菜販廖炯程近日在臉書發文，直言近來經常被問到同一個問題：「傳統市場是不是越來越勢微了？」並指出，在超商、連鎖超市、大賣場及美式賣場快速擴張的環境下，過去三年全台已有91座公有市場關閉，「傳統市場倒閉，我們失去的不只是買菜的地方，而是失去了重要的『第三場所』」。

廖炯程表示，許多人確實感受到傳統市場客流減少，若以數據檢視，「真的會嚇死人」，過去三年全台已有91座公有市場關閉，約占全國公有市場數量的15%。廖炯程直言，「單看『91』可能很無感」，但若以一個市場平均一百攤計算，這等於有9100個攤販失去營業場所，「背後就是9100個家庭的生計斷炊了」。他甚至透露，自己上節目與主持人討論這項數字時，對方的第一反應都是驚呼：「蛤！？倒了這麼多喔？」

廣告 廣告

廖炯程進一步分析這波倒閉潮的背後原因，他表示，許多人的印象中，市場倒閉多為民營市場，但公有市場並非因政府管理就能長治久安。一座市場最重要的核心是攤商，若攤商因客源不足而離開，市場就如同「少了工蟻的蟻巢」，瞬間失去運作價值。他指出，一旦攤商開始撤出，市場就會變得冷清，商品不齊，使得客人更不願前往，最終形成「可怕的滾雪球效應」。

至於根本問題「客人去哪了？」廖炯程認為，雖然外界普遍將原因歸咎於超市爭奪客源，但真相並不單純。他提到，部分市場的消失是因鄉村人口外移，例如屏東短時間內就失去七座市場；也有受到都市發展影響的案例，如台北環南市場、台中中央市場受土地更新影響而面臨搬遷。此外，有些市場則因行政管理失能導致經營困難，包括契約疏失、拆遷安置爭議、建物老舊成海砂屋等問題。

即便扣除這些強制關閉的因素，仍無法掩蓋目前傳統市場普遍客源銳減的現象。廖炯程回憶自己小時候市場的盛況，與如今相比，「現在的零售生意真的差很多，說是『十不及一』都不誇張」。以他所在的新莊市場為例，他觀察到消費者組成與生活方式的變化，使傳統市場逐漸與年輕世代脫節。過去市場的主力客群多為全職家庭主婦，如今雙薪家庭成為常態，早市時段與上班族的作息完全錯開，使市場難以吸引新客源。此外，都市租屋比率提升，大量套房沒有廚房，使得外食與外送成為主流，也降低民眾採買生鮮食材的需求。

而法規過時與市場建物老舊也是造成市場弱勢的重要因素，廖炯程指出，市場相關法規自民國96年實施後，直到109年才首次修訂，其中「攤位不得分租、轉租」的規定，更使早市無法延伸經營到黃昏時段，錯失服務下班族的可能。另一方面，像新莊市場已有五十年歷史，排水、排熱及管線問題層出不窮，在消費者有更舒適選擇的時代，傳統市場的環境確實難以競爭。

面對「市場倒了就倒了，我還有超市」的常見想法，廖炯程強調，傳統市場的價值從來不只在「買菜」。在許多長輩的生活中，市場是重要的「第三場所」，除了家庭與工作以外的社交據點，攤商與客人天天見面，「有時候比子女更了解長輩的身體狀況、心情好壞」。此外，市場也是長輩維持身體活動的最佳場域，從貨比三家到提著大包小包回家，都是無形的復健與日常訓練，「看到這些數據，身為市場的一份子，真的很有感觸。希望大家有空，還是多來市場走走，感受一下那無可取代的人情味吧」。

貼文曝光後也引起網友熱議，不少人紛紛留言表示，「傳統市場真的無法被大型超市取代！品項的豐富度與新鮮度差太多了！但台灣的公有市場規劃的很不好，黃昏市場相對好一點點，早市通常都一片混亂」、「大賣場對傳統市場傷害不大，主要是全聯，全聯幹掉中型賣場、傳統市場和雜貨店」、「傳統市場營業時間無法配合現代人的生活步調是最大的硬傷，早市無法去，下班沒得買」。



回到原文

更多鏡報報導

17歲少年感冒後「雙腳發紫」！不放心醫師診斷問ChatGPT揪出「這罕病」

好大的膽子！中國機器人踢爆老闆 整個人重摔在地

買衛生棉被爸爸罵浪費：應該給我當孝親費！子宮「摘掉就好」