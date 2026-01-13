



三年前針對前桃園市長鄭文燦涉嫌貪瀆情事所提出之檢舉案件，原以為早已石沉大海，未料近日卻突然出現重大進展。新黨桃園中壢市議員參選人游智彬，八日正式接獲證人傳票，將前往調查局作證，引發外界高度關注。

游智彬十三日指出，當年基於公民監督與司法正義立場提出檢舉，三年來卻毫無下文，如今卻在政治氛圍急遽變化之際突然重啟偵辦，時間點耐人尋味。他質疑，在賴清德執政之下，司法是否仍能保持應有的中立與獨立，抑或再次淪為政治權力鬥爭下的工具？

廣告 廣告

三年前檢舉鄭文燦 今成證人游智彬赴調查局作證

「如果司法只在政治需要時才啟動，那人民如何相信法治？」游智彬強調，檢舉貪腐本是公民應盡之責，但台灣長期存在「辦不辦、何時辦、辦到哪裡」高度選擇性的司法現象，早已侵蝕社會對司法體系的信任。他直言，過去民進黨執政期間，對友軍涉案往往輕描淡寫，對政敵卻重手出擊，已形成寒蟬效應。

游智彬進一步指出，鄭文燦身為民進黨「大阿哥」級人物，長期被視為黨內權力結構的重要節點，如今案件突然被重新翻出，是否涉及派系清算、權力重組，社會自有公評。他呼籲，無論被調查者身分高低，司法都應一視同仁，而非成為政治風向的附庸。

他也強調，自己將全力配合調查、據實作證，但同時會持續監督案件後續，避免再度不了了之。「台灣需要的是制度正義，而不是政治辦案。」游智彬表示，唯有真正落實法治精神，台灣社會才能走向和解、和平與長治久安。

最後，游智彬呼籲政府正視民眾對司法公信力的高度焦慮，停止以司法作為政治鬥爭的延伸工具，讓真相回歸真相，讓正義不再遲到。

更多新聞推薦

● 台美關稅談判進度鄭麗文批判可憐 民進黨：勿為政治鬥爭唱衰台灣