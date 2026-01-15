三年絕育逾2.4萬隻＋遊蕩犬大減7千 高雄動保奪農業部全國評鑑特優

▲首創「數位認養站」結合企業及人流密集空間，目前已於25處合作場域設置，其中包含15家Fitness Factory健身工廠，透過QR Code讓民眾在運動與生活之餘即可接觸待認養犬貓資訊，有效擴大認養觸及族群。

高雄市動保政策與絕育成效顯著 榮獲農業部全國評鑑「特優」肯定

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市動物保護處持續深化動物收容照護、認養推廣及遊蕩犬源頭管理政策，相關創新作為與整體治理成果，於農業部114年度全國動物收容及遊蕩犬管制業務評鑑中，榮獲最高榮譽「特優」肯定，展現高雄市在動物保護政策上的系統性推進與穩健成效。

▲民眾認養前需觀看強化飼主責任影片

動保處指出，近年以「源頭管理、絕育優先」為核心治理策略，全面推動犬貓絕育政策，從根本降低遊蕩犬貓繁殖風險，並有效減輕收容體系負荷。近三年來，透過市民犬貓絕育補助、偏鄉犬貓三合一活動（結合絕育、疫苗及晶片施打）及補助動保團體等多元措施，累計辦理98場偏鄉三合一活動，補助24,724隻犬貓完成絕育，對減少犬貓濫生問題發揮關鍵效果。

▲動保處結合民間企業規劃公益櫥窗認養，提升認養率。

隨著政策持續推進，高雄市犬貓整體絕育率亦呈現穩定成長趨勢，由112年61.41%提升至114年67.23%，進步幅度明確可見。為避免政策空窗，114年起更提前自1月即開放市民申請絕育補助，確保絕育措施全年不中斷，進一步強化源頭管控的即時性與完整性。

▲動保處推動狗來富計畫媒合浪犬與農場主，協助守護果園。

針對社會關注的危險性犬隻管理，動保處同步強化清查與強制絕育作業，目前列管危險性犬隻共546隻，其中已完成絕育512隻，絕育率高達93.77%。對未依規定配合絕育之飼主，亦依法裁罰35件，並持續追蹤犬隻完成絕育，落實公共安全與飼主責任。

▲結合民間企業辦理為毛孩找個家認養會

在認養推廣方面，動保處以「走出收容所、走進生活圈」為策略主軸，將認養行動延伸至市民日常生活場域。114年度已成功媒合近1,800隻犬貓找到新家。首創「數位認養站」結合企業及人流密集空間，目前已於25處合作場域設置，其中包含15家Fitness Factory健身工廠，透過QR Code讓民眾在運動與生活之餘即可接觸待認養犬貓資訊，有效擴大認養觸及族群。

此外，動保處亦攜手企業響應「世界黑狗日」，推動企業參訪與動物服務體驗，並同步推動「相遇～相識30」認養計畫，提供30天磨合期及飼主責任教育機制，協助毛孩順利融入新家庭，逐步翻轉對特定犬隻的刻板印象。

在遊蕩犬管制整體成效方面，依農業部統計，高雄市預估遊蕩犬數量已由109年17,271隻，下降至113年10,200隻，呈現明顯減量趨勢，反映絕育政策、認養推廣與管制措施相互配合、發揮加乘效果。

動保處表示，未來將持續推動動物保護生命教育及飼主責任講座，結合校園教育、企業合作、認養推廣與絕育政策，深化動物保護作為城市治理的重要一環，朝向人與動物和諧共存的永續城市穩健邁進。（圖╱高市府農業局動保處提供）