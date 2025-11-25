三年編織一場奇蹟！衛武營《遇見胡桃鉗的女孩》最終章聖誕登場
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】衛武營國家藝術文化中心歲末推出年度壓軸鉅作《音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩 三部曲》將於 12/19 至 12/21 在戲劇院登場，為歷時三年的原創舞劇計畫寫下最溫暖的最終章。同步推出的特展「編織成長的風景：遇見胡桃鉗的女孩特展」亦正式開展，以完整創作軌跡呈現作品從發想至成果的成長旅程。
三部曲以「看見最好的自己」為主題，象徵故事中的女孩從懵懂到成熟的蛻變，也映照臺灣新生代舞者在夢想與現實之間的追尋。衛武營藝術總監簡文彬表示，《遇見胡桃鉗的女孩》不只是聖誕節慶作品，更是一項跨越三年的臺灣原創芭蕾培育計畫，集結編舞家、舞者、音樂家與設計團隊共同耕耘。他強調，希望透過演出與展覽，讓觀眾看見屬於臺灣的創意能量，也將藝術融入生活。
本系列由高雄出身的舞蹈家葉名樺擔任編舞與編劇，她表示創作過程宛如陪著劇中女孩一起成長。最終篇章將以一位初入社會的少女視角，細膩描摹她面臨壓力、追逐夢想的內心掙扎，以及勇敢前行的力量。
此次製作也融入教育推廣，衛武營【劇場藝術體驗教育計畫】邀請鳳西國小與永芳國小的 48 位學童登上戲劇院舞台，在上半場演出前合唱〈雪花〉，以純淨童聲為觀眾帶來最真摯的感動。舞劇將由指揮家張尹芳帶領臺灣獨立音樂家演繹柴可夫斯基樂章，並結合公開甄選的多位優秀舞者演出。製作顧問由舞蹈家周書毅擔任，服裝則由國家文藝獎得主林璟如領軍打造。
林璟如亦為本次特展核心策展人，「編織成長的風景」自 11/25 起於樹冠大廳西側露台展出至 2026 年 1/11，完整呈現衛武營與北藝大合作的「芭蕾舞衣設計與製作計畫」。展覽分為「冒險工坊」「勇氣舞台」「成長之樹」三大區，展出手工舞衣、手稿與幕後紀錄，讓觀眾近距離感受芭蕾藝術背後的精工與創意。
《遇見胡桃鉗的女孩 三部曲》將於 12/19－12/21 演出，票券於 OPENTIX 熱賣中；特展免費參觀。衛武營更預告十二月北廣場聖誕樹可能降下浪漫「白雪」，邀請民眾一同度過最夢幻的聖誕節。更多資訊請見衛武營官網。（圖╱衛武營國家藝術文化中心提供）
