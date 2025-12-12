三年5度在特富野古道拍到熊 鄒族獵人協會獲林保署頒5萬獎勵金

wm20251212113409147239

林業及自然保育署嘉義分署為鼓勵部落社區投入黑熊棲地巡護與監測並提供專業技術輔導，自112年起積極推動「臺灣黑熊生態服務給付」野生動物監測整合計畫。（圖/林保署嘉義分署提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】農業部林業及自然保育署嘉義分署為鼓勵部落社區投入黑熊棲地巡護與監測並提供專業技術輔導，特與國立屏東科技大學合作，自112年起積極推動「臺灣黑熊生態服務給付」野生動物監測整合計畫；嘉義分署過去兩年，在特富野南端入口處以紅外線相機共拍攝到4次臺灣黑熊影像，而今（114）年10月，嘉義縣鄒族獵人協會又在特富野古道南側闊葉林，第5度拍到臺灣黑熊，為肯定社區巡護成效，12月10日頒發新台幣 5 萬元棲地監測獎勵金，表揚鄒族獵人協會的貢獻。

林業及自然保育署嘉義分署表示，自112年起積極推動「臺灣黑熊生態服務給付」野生動物監測整合計畫，過去兩年，在特富野南端入口處以紅外線相機共拍攝到4次臺灣黑熊影像，而今（114）年10月，嘉義縣鄒族獵人協會執行臺灣黑熊生態服務給付計畫，在特富野古道南側闊葉林第5度拍到臺灣黑熊直立拍打鏡頭，判斷為年輕的黑熊在該區覓食，離特富野古道最近距離僅500公尺。嘉義分署表示，連年拍攝成果顯示黑熊棲地環境良好，亦肯定社區巡護成效，12月10日頒發 5 萬元棲地監測獎勵金，表揚鄒族獵人協會的貢獻，並期盼持續合作，使影像與監測資料成為黑熊保育研究的重要基礎。

嘉義分署指出，與嘉義縣阿里山鄉公所保育隊合作，於特富野古道進行巡守及生態保育宣導，提醒遊客提高警覺，共同維護山林安全。民眾在登山前應先留意當地訊息是否有黑熊出沒紀錄，行進途中則建議配戴熊鈴或其他能發出聲響的裝備，以降低與黑熊意外接觸的風險；如前往有熊區域則建議隨身攜帶防熊噴霧，並置於隨手可及的位置，以便在緊急情況下能迅速應對。

嘉義分署強調，若真的遇見黑熊，切勿裝死或爬樹，應保持冷靜、面向黑熊並緩慢後退，避免刺激牠做出攻擊行為。面對野生動物應遵守四不原則「不接觸」、「不干擾」、「不餵食」及「食物不外露」，做好相關準備才能讓登山活動在兼顧安全與尊重野生動物的前提下順利進行。如有誤捕黑熊事件發生，應立即通報林業保育署24小時通報專線0800-000-930（您您您 救山林) ，以利及時救援共同守護臺自然生態。

