三度主持《紅白》爆有孕！Lulu揭豪華卡司：很多回憶殺

3度搭檔的陳明珠（左起）、Lulu、黃偉晉23日出席《紅白藝能大賞》記者會。（池宗玲攝）

Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉以及推廣大使TRASH今（23日）一起出席台視《2026 超級巨星紅白藝能大賞》亮相記者會。談及日前北捷恐攻，造成4死（含兇嫌）11傷的悲劇，Lulu坦言每次站上舞台都會特別小心，「大型活動就是交給維安，如果遇到恐怖攻擊一定是把演出先暫停，一定要先把當下掉狀況排解掉才有辦法演出，生命安全擺第一」。

Lulu說，第3次和陳明珠、黃偉晉搭檔主持，大家從一開始的戰戰兢兢到現在默契十足。結果話一說完，陳明珠突然看著Lulu肚子問：「這次有沒有機會4個人主持？」嚇得Lulu急忙否認，強調自己沒有懷孕。

陳明珠、Lulu、黃偉晉和TRASH一起宣傳《2026 超級巨星紅白藝能大賞》。（池宗玲攝）

Lulu工作滿檔，跨年夜將在高雄表演新曲，1月要主持《紅白藝能大賞》，和陳漢典舉辦婚宴，她坦言時間很不夠用，也自嘲脾氣因此變得暴躁，「婚禮訂金已經付了，喜帖也印好」，笑虧不能改期，同時也透露婚宴賓客不會超過80桌。

每年《紅白藝能大賞》都會邀請國際嘉賓參與演出，今年同樣有厲害卡司。Lulu、陳明珠、黃偉晉都擔心自己會給出太多提示，今年發言都相當謹慎，黃偉晉被問到是否會表演國際嘉賓的舞蹈，他思考一會兒說：「我不會跳，我要學一下」，結果Lulu以為他在宣傳陳漢典的歌曲〈我不會跳〉，忍不住笑出聲，意外製造效果。

Lulu說，往年的國際嘉賓都特別受到關注，今年同樣卡司厲害，但不同過去的是，今年紅白想要將重點放在主題「台灣感性」，「這次會有很多回憶殺，有很多大家會一起唱的歌，有有很多很久沒有在台灣表演的本土嘉賓，保證精彩！我自己都很期待！」期待觀眾在除夕夜看《紅白藝能大賞》時都會忍不住一起哼歌。

