三度交手 怎麼又是妳 女警再阻8旬婦千萬匯款詐騙

圖說：臺北市文山第二分局景美派出所巡佐曾俊哲、警員潘惠滿。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山區一名年近 8 旬的施姓婦人，先前10月份2度至銀行欲提領300萬及3500萬，因說詞反覆，警方又在其手機內發現「USDT」等不明投資話術，研判為投資詐騙，成功攔阻。未料近日施婦再度前往同一家銀行欲匯款1000萬，與女警第三度交手。

文山第二分局景美派出所巡佐曾俊哲、警員潘惠滿接獲轄內銀行報案稱有婦人疑似遭詐騙需警方協助，到場後認出彼此，婦人忍不住脫口：「怎麼又是妳？」施婦一開始拒絕說明用途，還指責警方侵犯隱私，在多次溝通後，施婦終於鬆口表示實際上是要「購買黃金」。考量金額龐大、說法反覆，行員與警方擔心她再次落入詐騙陷阱，遂建議若確有購買需求，應請銀樓業者親自陪同到場辦理，以避免遭利用，施婦最終聽從建議，取消交易。

文山第二分局提醒，詐騙集團常以「投資黃金」、「虛擬貨幣」等名義誘使民眾匯出巨款，並以話術誤導受害者隱瞞事實。呼籲民眾切記：高獲利等於高風險，陌生投資一律不要碰。遇有任何可疑匯款或投資訊息，請立即撥打 165 反詐騙專線或 110，讓警方第一時間介入，共同守護財產安全。