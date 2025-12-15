三度住院仍不敵病魔！蕭敬騰岳父林光寧辭世 醫警告最怕「這一事」
記者林宜君／台北報導
歌手蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧於13日病逝於北醫，享壽75歲。女兒Summer（林有慧）在社群平台透露，父親近3個月內因吸入性肺炎三度住院，治療期間陸續出現新的身體狀況，最終仍不敵病魔離世。Summer哀痛寫下「沒有爸爸了、我沒有爸爸了，我很想他」，字字令人鼻酸。
林光寧自2023年發生中風後，手部逐漸萎縮，行動需仰賴輪椅。高雄長庚醫院長期照護整合中心主任暨神經內科副部主任張谷州曾指出，中風會使腦內血清P（Substance P）分泌下降，導致咳嗽與吞嚥反射變差，口水或食物容易誤入氣管與肺部，形成「無症狀吸入性肺炎」，也是中風後最常見、卻相當危險的感染併發症。
醫師強調，中風患者若經常吞口水嗆到，細菌便可能隨之進入肺部，引發肺炎，家屬與照護者須格外留意吞嚥安全與日常觀察。依奇美醫院衛教資料說明，中風是因大腦局部血流受阻，造成急性功能喪失，分為缺血性中風與出血性中風，常見症狀包括單側肢體無力、視力模糊、說話不清、一側麻木，以及意識或記憶力下降等。院方也提醒，中風患者最需防範再次中風，除了規律服用抗血栓藥物外，還必須控制血壓、血糖與血脂，並落實戒菸、適度運動、均衡飲食與體重管理，才能降低風險、延緩病情惡化。
