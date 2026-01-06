三度侵擾部落 台灣黑熊阿里曼捕捉後送北市動物園安置

台灣黑熊「阿里曼・西肯」從2024年起兩度滋擾花蓮卓溪鄉聚落，去（2025）年12月，野放後的阿里曼第三度回到卓溪持續滋擾部落，引發居民恐慌。林業及自然保育署花蓮分署經多方嘗試驅趕未能奏效，於昨（5）日順利捕獲後，將阿里曼送至台北市立動物園安置，未來將不再野放。

林保署與部落族人合作捕熊 送台北動物園安置

林保署花蓮分署今（6）日透過新聞稿表示，由於阿里曼持續於部落周邊活動，加上不時掠食家禽，已引發居民擔憂。考量阿里曼為公熊，且東部地區近年黑熊族群增長趨勢明顯，決定由花蓮分署再次捕捉並長期安置，以避免進一步的人熊衝突。

經過十多天的努力，阿里曼於昨日上午順利被捕獲。捉捕過程中，花蓮分署邀請山里部落族人共同參與任務。由野灣野生動物醫院人員麻醉檢視後，確認其健康狀況穩定，重達112公斤。

花蓮分署指出，因現有野生動物收容機構的大型動物照養空間暫時飽和，決定將阿里曼送往台北市立動物園安置，並於昨日傍晚抵達。

台灣黑熊阿里曼 目前已知活動範圍最大的個體

以日治時期大分事件中，布農族靈魂人物命名的台灣黑熊阿里曼・西肯（Aziman Siking），去年底第三度滋擾花蓮卓溪鄉部落。花蓮分署表示，阿里曼於2024年10月首度出現於卓溪鄉古風村石平部落周邊，並入侵多處養禽場，掠食約400隻雞，同年底捕捉到黑熊並野放。然而去年3月，阿里曼再度返回原區域滋擾，花蓮分署再度捕捉，採用非致傷性電刺激設備，做負面制約反應後，於去年7月9日二度野放。

花蓮分署指出，野放初期阿里曼與聚落保持距離，但去年9月起，又再度接近人類活動區域，花蓮分署透過衛星訊號密切關注其行蹤。隔（10）月26日晚間，阿里曼一度接近池南國家森林遊樂區及鯉魚潭周邊，也因接近文蘭部落自來水管線施工及礦場進出動線，引發部落恐慌。

去年11月上旬起，阿里曼回到卓溪鄉，接近立山村山里部落及三笠山部落一帶，並陸續侵擾三處雞舍掠食家禽。衛星定位顯示，阿里曼長距離往北移動直線距離達64公里，停留活動一段時間之後，再度往南折返回到野放地東側不遠之聚落，展現極佳的導航記憶與返家能力，是目前已知台灣黑熊活動範圍面積最大的個體。

花蓮分署指出，山里部落周邊山區海拔只有300多公尺，但地形陡峭、隱蔽性高，阿里曼白天隱匿在峭壁森林，夜間則伺機到養禽場覓食。期間花蓮分署多次嘗試驅趕，但阿里曼短暫離開後即再度返回，研判可能該區為阿里曼早期生活範圍之一。