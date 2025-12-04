三度出現仿冒粉絲專頁 桃市文化局籲提高警覺慎防詐騙





桃園市政府文化局4日表示，近日接獲通知有不明人士以「桃園好鄉文化學習驛站」名義建立Faceboo 粉絲專頁，除擅自轉載本局官方粉專「藝遊桃園」之圖文內容外，亦投放廣告宣傳本局未開設的課程。

文化局特此澄清，該粉絲專頁並非由該局設立，亦無任何業務往來，請民眾務必認明具藍勾勾官方認證的「藝遊桃園」為文化局局官方帳號。文化局已向 Meta檢舉該帳號，並要求儘速下架粉專刊登之相關內容，以保障民眾資訊安全。



桃園市政府文化局官方認證Instagram粉絲專頁「藝遊桃園」(tycccgov)。

文化局提醒市民，近期各縣市政府粉專屢遭冒名與詐騙情事，本次亦為該局第三度遭不法人士假冒。呼籲大家面對可疑訊息務必提高警覺，切勿點擊來源不明的連結，亦勿在可疑網站或表單中填寫個人資料。如有疑慮，可撥打文化局電話（03-332-2592）查證，以避免個資外洩或遭詐騙。

欲了解文化局最新消息及活動資訊，請以桃園市政府文化局官方網站及認證粉絲專頁「藝遊桃園」公告為準，勿輕信來路不明訊息。

桃園市政府文化局官方認證Facebook粉絲專頁「藝遊桃園」。





文化局表示，感謝各界的關心與提醒，後續將持續追蹤處理進度，並加強社群帳號的安全防護機制，確保民眾權益不受損害。

【桃園市政府文化局官網】https://culture.tycg.gov.tw/

【藝遊桃園Facebook粉絲專頁】https://www.facebook.com/tyccc.gov

【藝遊桃園Instagram粉絲專頁】https://www.instagram.com/tycccgov/

【藝遊桃園Youtube頻道】https://www.youtube.com/@tyculture



桃園市政府文化局官方認證Youtube頻道「藝遊桃園」。

