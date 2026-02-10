三度合作長澤雅美！瀨戶康史「痛失女兒」闖殯儀館嚇到臉慘白

記者林汝珊／台北報導

被譽為「日版安娜貝爾」的年度恐怖話題作《鬼娃娃》，在日本創下突破18億日幣（約新台幣3億6789萬元）的亮眼票房成績，在片中飾演長澤雅美老公的瀨戶康史，因為有著無辜的娃娃臉，被導演視為最適合詮飾恐怖片的臉孔，而他為了替電影宣傳，更大膽地帶著鬼娃娃在深夜勇闖傳出鬧鬼的殯儀館，掀起熱議。

瀨戶康史被讚長相無辜。（圖／華映提供）

《鬼娃娃》由《水男孩》導演矢口史靖執導，他邀請了日本男演員瀨戶康史演出與長澤雅美一起失去女兒的丈夫，矢口說：「瀨戶康史給人的感覺可愛、爽朗，有一種無辜、無害之感，我想，如果他遭遇一連串詭異事件，應該會讓觀眾覺得格外可憐。」

現實生活中，瀨戶康史也已和女星山本美月結婚生子，兩人在2023年迎來第一個孩子，他在受訪時坦言，這樣的身分轉變，讓他在詮釋痛失愛女後仍試圖努力維繫家庭的一家之主角色時，有了更貼近現實的理解。談起片中的老婆長澤雅美，他表示兩人曾在電影《信用詐欺師JP-英雄篇-》、《消失的豪門妻》中合作過，但飾演夫妻還是第一次，他笑說：「《消失的豪門妻》中我們的對手戲不多，很開心能再有合作機會，彼此之間也已經有很不錯的默契。她是我很欣賞的女演員，總是很得體又貼心，面對同戲的前輩們，她會透過搞笑跟吐槽，拉近彼此的距離，那種靈活的應對能力或者說是親和力，是她專屬的人格魅力。」

《鬼娃娃》故事圍繞鈴木一家展開，佳惠（長澤雅美 飾）與丈夫忠彥（瀨戶康史 飾）痛失愛女芽衣後，生活長期籠罩在陰影之中，精神委靡的佳惠某天在骨董市集偶然發現與芽衣極為相似的日本人偶，她把人偶當作過世的女兒般疼愛呵護，身心狀況也逐漸恢復。而家中再次迎來新生命真衣，曾經承載所有情感的人偶最終被棄置於雜物間，多年後，真衣意外發現人偶，將它視為玩伴，自此家中怪事接連發生，事情的矛頭都歸向那個娃娃，佳惠不斷試著把人偶丟掉，但它總會再度出現，彷彿無法被擺脫的存在，逐步侵蝕這個家庭的日常。《鬼娃娃》將於3月6日上映。

