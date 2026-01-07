三度喊跳傘 未能證明飛官辛柏毅成功跳傘 空軍證實空中MMC無法顯示飛行路徑

空軍司令部2026.1.07舉行編號6700號F-16V Block 20戰鬥機失事臨時記者會。截自空軍司令部直播



空軍第五聯隊一架編號6700的F-16V Block 20單座戰鬥機，昨天（1/06）晚間在花蓮海域失事，今天（1/07）上午空軍說明事件初步情況與搜救進度，上尉飛官辛柏毅在無線電上呼叫跳傘，但由於至今仍未偵獲信標器訊號，因此無法判定是否成功跳傘。至於機上模組化任務電腦（MMC）失效，飛行員確實當時回報狀況是飛行路徑已經沒有顯示，因此飛行員無法參考其姿態。但空軍也說，該機MMC事前並無故障的情況。空軍強調，由於總統賴清德已經指示國防部全力搜救，因此搜救行動不會受到72小時的限制，會持續以跳傘座標點為中心，向外重層搜索。

一架花蓮基地的單座F-16 AM（構改F-16V型）單座機執行例行性訓練任務，發生意外，飛官跳傘搜救中。軍事粉專「IDF經國號」授權使用

空軍司令部今天上午10點在花蓮空軍基地舉行臨時記者會，說明F-16VBlock 20 編號6700號機失事事件，由督察長江義誠少將主持。江義誠指出，根據戰管的通話、雷達資料與長機的錄音抄件紀錄等顯示，昨天（1月6日）空軍第五聯隊的F-16型機單座機 編號是6700 ，由上尉飛行官辛柏毅駕駛，執行夜間的飛行任務，於晚上6點17分從花蓮基地起飛，在7點29分的時候，在花蓮基地南面 31米光點消失，後續空軍就成立了應變中心。

空軍第五聯隊 編號是6700 的F-16V Block 20 單座機雷達光點消失位置圖。空軍司令部提供

在搜救行動方面，江義誠指出，有空軍派遣的搜救機，結合海軍、空軍總隊及海巡署，共同來執行搜救任務。根據雷達光點消失位置在花蓮基地的南面31海浬處，消失光點的高度是1700尺。

從飛行軌跡可以看到，長機的右邊是駕駛2號機的辛柏毅上尉，在空域訓練完畢之後，兩架戰機就採基本編隊來進行返場的操作，空軍依照戰管的通話 還有雷達顯示資料，還有長機的錄音抄件，初步針對軌跡畫出示意圖顯示，在7點27分30秒時、高度約在7600尺，距離是在花蓮南面40.4海浬。此時失事的2號機在無線電就呼叫在空中有失散的情況。在7點28分18秒，高度約在4000英呎，距離花蓮南面36.3海浬處，2號機就呼叫說「我的現在高度一直在下降。」

空軍司令部臨時記者會公布編號6700的F-16V Block 20 失事飛行軌跡示意圖 。空軍司令部提供

江義誠說明，在接續在時間7點28分22秒，高度2600尺，距離花蓮在正南面的35.1海浬處，2號機無線電呼叫「跳傘、跳傘、跳傘」連續三次，最後在7點28分30秒，高度是1700米、在花蓮南面的36海浬處，辛柏毅駕駛的2號機光點消失。

至於為何至今無法確定飛官辛柏毅是否有跳傘，江義誠說明，昨天依照錄音的抄件，辛柏毅是有呼叫「跳傘、跳傘、跳傘」， 但是因為現在沒有得到信標機的訊號，也就是求救訊號，所以空軍現在還沒有事證可以證明飛行員確實有進行跳傘的動作。

空軍司令部督察長少將江義誠記者會說明F-16失事事件。翻攝畫面

江義誠也指出，目前失蹤的上尉飛行官辛柏毅為空軍官校108年班畢業，其飛行總時數是611小時25分，在F-16 Block 20機種時間是371小時35分，辛柏毅的生理狀況方面，連續的空勤體檢，其航空生理存生訓練均合格。在家庭狀況方面，辛柏毅為澎湖人，現在是已婚。空軍也表示，辛柏毅的太太已經抵達基地，其父母今天也搭機前來花蓮，三人均由心輔人員陪同照顧，第五聯隊政戰主任許俊榮上校也將親自向其家人說明情況。

由於外傳該架編號6700的F-16V Block 20單座機疑似因任務電腦故障，空軍指出，該架機民國114年（2025年）10月30日才完成週期檢查，出廠後飛行35小時，且飛機與發動機狀況均正常，第五聯隊後勤科科長丁尉軒中校強調，6700號機事前並沒有任務電腦故障的情況，先前的故障維修紀錄也沒有重大故障。

飛官辛柏毅（軍事粉專「IDF經國號」 授權使用）墜海前一分鐘軌跡曝光。空軍司令部提供

丁尉軒也針對外傳鳳展專案MMC模組任務電腦狀況頻傳的說法澄清，已針對6700號機，清查其近半年的情況，都沒有任何的MMC故障情況。針對該系統，從空軍「鳳展」專案構改完之後，針對美、加機MMC故障的情況，我國空軍這邊每批都要去下載它的故障資料，把參數收集給美方，然後再繼續提供給美方去研析，空軍也會要求美方加速軟體的修正，並且提升系統的可靠度。

第五聯隊第27隊隊長周明慶上校說明，MMC失效有好幾級，其實6700號機它昨天的狀況是飛行路徑已經沒有顯示，所以飛行員沒辦法去參考飛機的姿態。

周明慶指出，F-16有四大殺手，包括空中相撞、空間迷向、大G昏迷、操控撞地。而夜航最容易發生的就是空間迷向跟操控撞地。「空間迷向可以分為已察覺跟未察覺，其實他昨天晚上已經知道他空間迷向已經爆出來，同時他檢查他的高度表已經下掉，我們飛行員的最後一道關卡就是彈射跳傘，所以他該做的都已經做了，而且我的隊員、長機已經想辦法想把他帶回來

空軍第五聯隊第27隊隊長周明慶上校2026.1.7於花蓮基地臨時記者會證實，編號6700的F-16V Block 20在失事時，模組化任務電腦（MMC）已失效，無法提供飛行路徑，飛行員也無法參考飛機的姿態。截自空軍司令部直播

周明慶強調，空軍飛行員遭遇情形的處置有三個原則：保持飛機操作、分析情況並採取適當措施，盡可能試圖讓飛機落地。但周明慶說到辛柏毅的狀況語帶哽咽的說：「他沒有保持飛機操作、他沒有把情況報出來，他沒有盡可能迅速落地，所以我們真的是….」。

周明慶說，「現在唯一的是陪伴家屬，這是很長的路，那儘速搜救。」空軍也表示，由於賴清德總統已經下令給國防部，因此搜救任務將不會受到過去「黃金72小時」的時間限制，將會持續搜救，從雷達光點消失、且由長機隨即盤旋回報定位位置的定點，向外重層的搜索，希望儘速找到飛官辛柏毅的下落。至於打撈戰機殘骸，目前仍以搜救為優先，之後會再另行規劃。

