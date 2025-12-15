三度密會後京華城案容積起死回生 檢認柯文哲、沈慶京圖利罪共同正犯

台北地院15日審理前台北市長柯文哲等人涉入的京華城等案件，正式進入言詞辯論階段，前台北市長柯文哲出庭應訊。(記者羅沛德攝)

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案進入辯論階段，檢察官下午繼續論告上午未完的前台北市長柯文哲所涉圖利京華城案，檢方認為柯文哲與威京集團主席沈慶京是圖利罪的共同正犯，沈慶京明知行政法院已經判決不可以回復京華城12萬284平方公尺樓地板面積，仍提出陳情並運作、施壓市府官員，柯文哲明知違法仍指示將陳情轉研議、加速行政流程早日完工，柯、沈2人有共同圖利的犯意聯絡與行為分擔。

檢察官廖彥鈞論告指出，柯文哲與沈慶京有3次關鍵密會，第1次後就要求將京華城陳情書送研議，第2次後則是下條子要求彭振聲加速行政流程、早日完工，第3次後就通過了京華城的容積獎勵案，但柯文哲每次開庭都說他不知道，廖認為柯是「不願意承認他知道」。

廣告 廣告

廖彥鈞說，2010年至2019年的北市府公務員都依其專業判斷而拒絕京華城的請求，但到了2020年至2022年，他們看到什麼？看到市長與沈慶京、都發局長、應曉薇多次會面；市長將陳情書照單全收，轉給下屬去想辦法；明明可以訴訟解決，市長卻裁示送研議；市長要求加速行政流程、趕快完工；指示副市長擔任PM盡速積極協助。

廖指出，市府公務員想要本於專業依法行政，但想起違逆柯文哲交辦的科長林玄理遭柯「永不錄用」的前例，因為市長介入交辦而不敢據理力爭，否則京華城案早該在第一次便當會時就已結束，市長卻以其權力迫使公務員為京華城量身訂製全國獨一無二的容積獎勵。

檢方認為，市府相關公務員於京華城案研議過關前後，彼此傳訊息時明言「公務員成箭靶」、「京華城吃相難看」、「高官恣意、財團跋扈、議員施壓、公務員成箭靶」、「答辯狀寫不完了」，都認為京華城案不以通案處理，已然違法，但柯與沈密會後，卻照單全收，圖利罪據確鑿。

台北地院15日審理前台北市長柯文哲等人涉入的京華城等案件，正式進入言詞辯論階段，威京集團主席沈慶京出庭應訊。(記者羅沛德攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

柯文哲案大辯論 檢察官論告圖利罪：京華城案囊括3大違法

柯案大辯論 今日全天由檢方論告貪污罪

檢控親開京華城後門「知情圖利」！柯文哲急插嘴喊2字被審判長制止

藍營猛攻軍工產業 專家揭3隱憂：弱化供應鏈、助中滲透

