三度性侵未滿14歲外甥女 姨丈傳「香蕉」喊老婆下場曝

台南一名人夫的偷吃對象，竟是自己未滿14歲的外甥女。該名人夫（A男）在去年10月至11月期間，三度進入外甥女（B女）房間與其發生性關係。兩人的訊息紀錄中，更出現「老公」、「老婆」、「香蕉」等極為親密的內容。此案曝光後，A男被依家暴妨害性自主罪起訴。台南地院審理時，法官考量兩人關係特殊且已達成調解，最終依「情堪憫恕」減刑，判處A男有期徒刑1年10月，給予緩刑2年，並要求向公庫支付5萬元。仍可上訴。

判決書指出，A男身為姨丈，明知B女未滿14歲，仍利用其年幼無知來滿足私慾。他在去年的清晨6時許或中午，三度進入B女於新營區的住處房間內犯案。檢方在偵查中查獲A男與B女的通訊紀錄，內容不僅互稱親密稱謂，更有「好久沒讓你摸摸了」、「愛你」等示愛訊息，證實A男清楚知悉B女的未成年身份。這段不倫關係最終因B女在今年1月告知學校老師才被揭發。

雖然對「未滿14歲之女子性交罪」的最低法定刑度為有期徒刑3年以上，屬於重罪。但台南地院法官審理時指出，A男與B女的對話顯示兩人是交往關係，B女曾傳送自拍照並表達親密意願，故認定A男犯罪情狀相對輕微。

基於A男犯後坦承犯行、態度良好，且已與被害人B女及其監護人達成和解並取得原諒，法官依《刑法》第59條「情堪憫恕」規定減刑。A男三罪合併執行1年10月有期徒刑，並給予2年緩刑，但須向公庫支付5萬元。可上訴。

