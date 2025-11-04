三度提名奧斯卡！戴安拉德驚傳離世 享壽89歲

曾三度獲得奧斯卡提名的美國資深女演員戴安拉德（Diane Ladd），今（4日）傳出過世消息，享壽89歲，她的女兒、奧斯卡影后蘿拉鄧恩（Laura Dern）稍早發布聲明：「我的母親安詳地離世了。」

戴安拉德。（圖／美聯社）

戴安拉德的演藝生涯，曾三度獲得奧斯卡提名最佳電影女配角，分別是1974年的《再見愛麗絲》、1990年的《我心狂野》及1991年的《激情薔薇》，在超過 60 年的演藝生涯中，詮釋了無數多樣的角色，特別要提到的是，她在1991年獲提名時，女兒蘿拉鄧恩同樣以《激情薔薇》獲最佳電影女主角的提名，讓她們成為史上首對同時獲提名的母女檔。

不過就在今天，戴安拉德卻傳出離世消息，女兒蘿拉鄧恩沉痛地說：「我那位了不起的英雄、也是我人生最珍貴的禮物——我的母親，今天早晨在加州歐海（Ojai）的家中，在我身邊安詳離世，她是最偉大的女兒、母親、祖母、演員、藝術家與充滿共情的靈魂，彷彿只存在於夢中，能擁有她是我們的祝福，她如今正與天使同飛。」

