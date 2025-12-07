三度擁抱！盧秀燕、鄭麗文首同台大秀「好交情」

國民黨主席鄭麗文7日在黨慶活動中與台中市長盧秀燕首度同台，並在眾人面前三度抱抱。（馮惠宜攝）

國民黨新任主席鄭麗文當選後，7日在黨慶活動中與藍營最強母雞：台中市長盧秀燕首度同台，並在眾人面前三度抱抱強勢駁斥不睦傳聞。儘管鄭麗文先前曾拋出2028總統人選「不只一個」，引發「卡盧」臆測，鄭也強調「外界挑撥沒有用」，讚揚盧秀燕是「最優秀的市長」。盧秀燕則回憶鄭麗文曾助她首度勝選市長，呼籲全黨「團結合作」支持新任主席，強調2026年大選「非贏不可」。

鄭麗文當面給予盧秀燕高度肯定，她直言：「外界真的不需要見縫插針、想要挑撥是沒有用的啦！」，還堅稱「我跟市長的關係非常好」。

上台致詞時，鄭麗文讚揚盧秀燕「非常非常辛苦」，台中市政千頭萬緒，以及面對非洲豬瘟問題時，「再次展現了她最優秀的危機處理的能力」。她更指出，盧媽的辛苦在於中央執政黨「隨時都在見縫插針、扯後腿」，但她相信有市民的疼惜與支持，盧媽只會「越做越好、越來越強」。

盧秀燕市長則以過往深厚情誼，強力回應不合傳聞，她回憶第一次競選市長，「不被看好」時，當時選前之夜正是由「鄭麗文主席幫我承辦的，她一手策畫」、「我們是好姐妹，有很好的私交」，藉此證明兩人交情匪淺。

盧秀燕也在致詞時要全體黨員，一定要團結合作，支持新任黨主席鄭麗文。唯有團結，才能爭取明年的勝利。「民進黨無所不用其極，挑撥、分化、打擊、抹黑我們的黨主席以及所有重要同志」，因此她要再一次強調、再一次呼籲：團結合作，支持新任黨主席，爭取明年的勝利。唯有國民黨勝利，中華民國才有未來，台灣才能安定，人民才能受到保護。

