三度縱火到恐攻4死9傷！張文身世背景曝「曾是空軍志願役」…父母：2年沒見過他
台北市19日傍晚接連發生重大隨機殺人事件，現年27歲的男子張文先是在台北車站投擲煙霧彈、殺傷一人，後續再前往中山南西商圈犯案，並持長刀攻擊不特定民眾，造成3人死亡、9人受傷，張文最終畏罪墜樓身亡，於19日晚間7時48分宣告不治。雖然目前已尋獲平板、手機等相關證物，但因嫌犯已死亡，恐大大增加警方追查犯案動機的難度。
張文縱火、擲煙霧彈後持刀行兇！釀4死9傷、動機不明
警方調查指出，張文在正式發動攻擊前早已在台北市區內三度縱火，警方當時已鎖定其身分並準備動身逮捕，未料張文卻搶先在人潮密集區發動攻擊，先是在19日傍晚朝台北車站捷運站投擲5顆煙霧彈，並對一名上前制止的民眾持刀攻擊，導致後者緊急送醫後仍宣告不治，成為首名死亡被害者。張文犯案後迅速離開現場，返回投宿的旅館進行短暫整備與休息。
張文不久後再度現身中山南西商圈，先是在大馬路上投擲煙霧彈製造混亂，隨後悠哉走向人群，趁著民眾不注意時掏出長刀、見人就砍，造成多名民眾受傷倒地。張文行兇後逃入商場，最後躲進誠品南西店6樓，似乎自知難逃法網而選擇墜樓輕生，送醫搶救後，仍於晚間7時48分宣告不治身亡。
張文身世背景曝光！曾是空軍志願役、長期與家人失聯
警方事後追查張文身分，發現其戶籍及住處位於桃園市楊梅區，警方19日晚間將張文父母帶回偵訊時，得知張文已有逾2年未與家人聯絡，更是5年未曾於哥哥見面，張家家屬只能透過金流紀錄大致掌握其行蹤。至於鄰居則表示，張家在當地已居住超過30年，家人一向低調，與社區互動不多，但回憶起張文的童年時期頗有禮貌、會主動向鄰居打招呼，但成年後就離家就讀大學，之後幾乎未再返家。
警方了解，張家家境尚可，父親是工程師、母親任職工廠會計，而張父對小孩長期採取較嚴格的教養方式，研判因此導致張文自幼性格叛逆，與父母、兄弟關係不睦。另外，警方調查發現，張文對槍械與軍事設備很有興趣，不排除這與張文利用煙霧彈犯案的手法有關。
警方指出，張文過去曾以空軍志願役士兵身分服役，但於2022年間涉嫌自導自演酒駕事件而遭軍方汰除退伍，並在2025年7月遭到「教育召集令」，但因張文當時已搬至台北租屋處，卻未申報遷移戶籍，因此沒有收到通知而未在報到，結果遭桃園地檢署發布通緝，未料竟在遭通緝期間，犯下這起恐怖襲擊事件。
警方在張文墜樓身亡後，警方於張文租屋處查扣製造爆裂物材料、汽油彈製作資料與半成品，顯見其行兇早有預謀，並在犯案現場找到張文不慎遺落的筆記本、手機，另在張文投宿的旅館內找到2台平板電腦，已將相關證物送往數位鑑識，以確認是否留有社群帳號、訊息紀錄或其他可供追查的線索，進一步釐清犯案動機。
