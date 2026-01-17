三度耳聾仍征戰國際 五峰國中師吳啟道靠眼神打進聽奧

115年全國身心障礙國民運動會將於5月23日至26日在新北市舉行，本屆賽事以「無礙逐光、初心閃耀」為精神。聽障籃球國手、新北市五峰國中生教組長吳啟道，小學二年級因運動意外首次突發性耳聾，其後於國中及大學階段再遭接連受傷，聽力逐年惡化，卻未因此離開球場，反而透過籃球找到自我定位，成為本屆賽事代表性人物之一。

115年全障運5月23日-5月26日在新北市舉行，新北聽障籃球選手吳啟道蓄勢待發力拚帶領球隊重返榮耀。（圖／新北市政府）

體育局表示，吳啟道生活與訓練皆面臨巨大調整挑戰，然而家庭沒有特別提醒他與其他孩子「不同」，讓他得以在普通班成長，培養面對環境的適應力與穩定心態。他並非傳統體制培養出身，依靠三對三野球與系隊磨出基礎動作，直到大學後期透過學長引介加入新北市聽障籃球代表隊，才踏進正式選手舞臺。

場上沒有呼喊沒有提醒只能依靠眼神，吳啟道認為對聽障選手而言團隊運動的難度遠大於個人項目。（圖／新北市政府）

聽障籃球賽制須全數取下助聽器，場上沒有呼喊、沒有提醒、沒有即時指令，只能依靠眼神與事前討論完成戰術流程。相同戰術往往必須多出一倍以上訓練才能建立默契。吳啟道認為，對聽障選手而言，團隊運動的難度遠大於個人項目。

身為生教組長的吳啟道常告訴學生人生不可能一直贏，但如果因為喜歡而持續做持續進步那就已經值得。（圖／新北市政府）

2015年吳啟道首次披上中華隊戰袍征戰日本、澳洲等國際賽事。2025年聽奧資格賽迎戰蒙古一役令他最難忘，當時第四節剩下5分鐘，中華隊一度落後10分，在不晉級即無法前往東京的壓力下，倒數5秒他接球、起跳、出手，球進。沒有轟然歡呼，只有隊友的眼神與心跳。

吳啟道坦言，如果是正常聽力，也許不會站上國際競技的舞臺。上一屆全障運新北挑戰男籃五連霸失利，他坦言傷勢拖累團隊節奏。他表示，少走一步防守就掉一分，少踩一步進攻就慢一拍，體能沒追上來，但因為喜歡所以會一直打下去。他在家庭、工作與訓練間取得平衡，仍維持每週訓練保持狀態，只要國家隊召回就能進場。

球場之外，吳啟道以教師身分站在影響年輕人的位置，希望以自身經驗陪伴學生走過情緒、自我辨識與成就焦慮等課題，尤其是被認為「不一樣」的孩子。他常告訴學生，人生不可能一直贏，但如果因為喜歡而持續做、持續進步，那就已經值得。

體育局指出，身心障礙運動員背後往往凝聚家庭、教練、醫療與隊友等長期支持系統，每一次站上賽場都來自不間斷的鍛鍊與調適。115年全國身心障礙國民運動會在新北舉辦，是展現運動價值與城市包容力的重要契機，期待民眾走進場館，親眼看見身障運動員的技術、速度、策略與韌性。

