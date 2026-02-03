三度衝火場殉職！詹能傑追晉分隊長入祀忠烈祠…家屬送別訃文曝

社會中心／基隆報導

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，上月21日深夜於樂利三街民宅火警中因公殉職。（圖／翻攝畫面）

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，上月21日深夜於樂利三街民宅火警中，三度衝入火場搜救，因將面罩讓予受困民眾不幸殉職，享年41歲。今（3）日舉行公祭，內政部長劉世芳將率隊致祭，並追晉其為分隊長及入祀忠烈祠，而移靈車隊繞行時，分隊也將列隊致敬，淚喊「任務結束，一路好走」。

據了解，今日上午11時，移靈車隊從基隆殯儀館莊嚴出發，沿途開啟警示燈與警報器，繞行至詹能傑生前服務的仁愛分隊進行最後巡禮。第一分隊與仁愛分隊的消防員及義消將整齊列隊，當載著詹能傑的車隊抵達時，眾人齊聲高喊「任務結束，一路好走」，送別這位英勇的打火兄弟。公祭儀式隨後於下午1時30分在基隆市立殯儀館懷恩廳舉行，由內政部長劉世芳擔任主祭，消防署長蕭煥章及基隆市長謝國樑等官員也到場致敬。

此外，詹能傑家屬在訃文中寫下對他的無限思念，感嘆他在41歲壯年「輕輕降下了人生帷幕」，祈願他「離塵無憂、永住天堂樂土」。為表彰其捨身救人的忠勇事蹟，政府頒發楷模獎章、消防獎章及中央褒揚令，並追晉其為分隊長。靈柩覆蓋國旗與消防旗，象徵國家最高敬意，後續將辦理入祀忠烈祠，讓其精神永受後人景仰。

回顧這起發生於1月21日深夜的悲劇，當時基隆樂利三街「台北生活家」社區一處民宅2樓起火。由於屋內堆積大量回收物，火勢猛烈並引發閃燃，救援環境極度惡劣。詹能傑為救出受困的羅姓女子，三度挺進火場。在第三次搜救時，因未攜帶共生面罩，他毅然脫下自身面罩供給尚有氣息的羅女續命，導致自己吸入過多濃煙昏迷，受困長達76分鐘。兩人於22日凌晨被救出後，經搶救仍雙雙不治。

針對此起殉職案，消防單位已著手檢討共生面罩的配備標準及快速救援小組（RIT）的啟動時機，並進行時序重建以釐清真相。同時，針對類似囤積行為引發的高風險火警，地方各界也強烈呼籲相關單位應加強社區管理與稽查，避免類似憾事重演。

家屬訃文：

「我們最摯愛的詹能傑先生，於民國115年1月22日上午2時55分，向每一位愛他的人揮了揮手，說一聲再見了！距生於民國74年12月20日，他輕輕的，降下了自己41載的人生帷幕。親愛的能傑⋯我們會試著放下心中的不捨與悲慟，且祈願您，離塵無憂、一路好走，在羽化颶空後永住天堂樂土。」

