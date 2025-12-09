三度超車韓國！11月出口單月新高、連25紅

▲財政部今（9）日公布今（114）年11月出口達到640.5億美元，不僅連2個月超過600億美元，更改寫歷年單月新高紀錄，年增56%，亦是近15年半以來最大增幅。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求湧現，客戶端拉貨動能持續強勁，加上傳統外銷旺季效應挹注，財政部今（9）日公布11月出口值640.5億美元，連2個月超過600億美元，亦改寫歷年單月新高紀錄，年增率達56%，不僅連續25個月正成長，也是近15年半以來最大增幅。財政部更預估，12月出口有望連26紅，並連3個超過600億美元，全年出口亦確定會破6000億美元，迎來金融海嘯之後將近15年最大成長動能。

財政部統計處長蔡美娜表示，11月出口再次帶來大驚奇，甚至也是震撼，出口態樣與10月相當類似，主要環繞在AI、美國及資通與視聽產品這3大關鍵因子，只是11月出口強度比10月更勝一籌，也連2個月超過600億元達到新頂峰，今年以來第三度超車韓國，領先差距擴大至30億美元。

蔡美娜說，11月出口年增56%，不僅連25個月正成長，也創近15年半以來最強增幅，亦是71年開始月統計以來，剔除春節月份的第3大增幅，可見11月出口表現相當亮麗，主要有3大原因，包括全球經濟維持穩定步調、AI高效能運算商機持續擴散，加上歐美年終採購旺季，備貨需求陸續釋放，帶來旺季效應。

此外，11月出口11種貨類有6類呈現上升、5類下降，其中資通與視聽產品因顯示卡、伺服器等出貨攀升，出口值及增幅雙雙創空前紀錄，出口值達283.6億美元，年增1.7倍，主要是AI運用加速擴展，雲端業者積極建置基礎建設，這也帶動對美出口爆增3.2倍，對歐洲及東協出口也分別增加7成，資通與視聽產品增加對出口貢獻度達6成9。

展望未來，財政部認為，在AI應用帶動的全球算力需求持續攀升，促使大型雲端服務業者加速建置資料中心等基礎設施，各國政府亦積極推動主權 AI，可望激勵相關硬體需求維持高檔，並有助維繫我國出口成長動能，惟主要經濟體貿易政策變化、地緣政治風險等不確定性因素猶存，仍待密切關注後續發展。

不過，蔡美娜預估，12月出口值約在610億美元至632億美元，年成長40%至45%，出口有望連26個月正成長，連3個月超過600億美元，全年出口更確定會破6000億美元，跟總進口雙雙創下歷年新高，出口同時迎來金融海嘯之後將近15年最大成長動能。

