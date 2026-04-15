三度躋身全球永續鋼鐵標竿 中鋼獲worldsteel 2026永續發展優勝企業

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世界鋼鐵協會於台灣時間4月14日晚間公布2026年「永續發展優勝企業」（Steel Sustainability Champions）名單，中鋼表示，這是繼2019年、2024年後第三度獲此最高榮譽，與ArcelorMittal、EMSTEEL及HYUNDAI Steel等國際鋼廠並列，展現台灣鋼鐵產業在ESG永續發展的國際競爭力。





中鋼指出，世界鋼鐵協會為全球最具代表性的鋼鐵產業組織之一，「永續發展優勝企業」評選被視為業界最高等級指標，須通過「承諾與行動」、「數據量測」及「卓越表現」三大嚴格條件，包括落實永續發展憲章準則、揭露完整鋼鐵生產生命週期數據，並於Steelie Awards或安全與職業健康領域展現卓越成果，方能脫穎而出。

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中鋼說明，面對2050淨零碳排趨勢，中鋼持續強化氣候治理，自2006年起推動溫室氣體盤查，並依ISO 14067建立產品碳足跡制度，2021年成立專責節能減碳與碳中和推動機制，全面投入節能製程優化、能源效率提升、循環經濟及再生能源布局。統計2018年至2025年間，已完成1,459項減碳方案，年減碳量達158.7萬公噸，2025年較2018年減碳幅度達7.18%，如期達成階段性目標。





中鋼補充，因應AI與智慧製造浪潮，中鋼於2023年推動數位轉型，導入物聯網、大數據與人工智慧等技術，並建置數位雙生系統，應用於高爐與轉爐製程，透過虛實整合提升生產效率與決策精準度，相關成果亦成功入圍Steelie Awards，展現智慧製造實力。





在產業帶動方面，中鋼強調「價值共創」，持續攜手上下游產業推動升級，已成功開發0.10毫米超薄電磁鋼材，並結合自黏塗膜技術，串聯國內馬達與動力系統產業鏈。展望未來，中鋼表示，將持續深化低碳與數位雙軌轉型，並擴大影響力至供應鏈端，攜手產業夥伴邁向淨零轉型，為台灣永續發展奠定關鍵基礎。

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