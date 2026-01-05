三度過招「鬥法」 反共投影行動首發德國

人權組織「中國行動」(China Action)之前在中國駐紐約總領事館外牆，兩度進行大型政治投影行動，新的一年，首發行動在德國柏林展開，4幅長18公尺的政治圖像投影在中國駐德國大使館的外牆。「中國行動」發言人蘇雨桐今天(5日)揭露，從11月下旬到最近，他們如何在「知法、合法」的情況下，與德國警方過招。

柏林投影行動 原不在元旦展開

遭中共全面封鎖的已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的頭像，去年12月10日國際人權日，由「中國行動」成員投影在美國的中國駐紐約總領事館外牆，令許多華人動容；時隔3週，劉曉波的圖像1月1日在中國駐德國大使館大樓外牆出現了。

旅居德國的「中國行動」發言人蘇雨桐表示，接續在美國的大型政治投影行動，這次移師到德國登場，因應大使館外牆的型態，投影的圖像從圓形轉為長方形，長度仍達到18公尺，總共投影4幅圖像。

她說，在現場親眼看到巨幅的劉曉波圖像，不禁泛淚了。蘇雨桐：『(原音)現場這個圖片因為差不多有18米高，我們在視頻或者圖片中可能沒有那種震撼感，但是當我在那兒看到這個的時候，我真的還是很震撼，也很感動，就是我們把他這樣一個圖片打到這兒，打到了一個極權國家象徵的建築上，然後看到這一個被監禁然後被害死的一個諾貝爾和平獎得主的圖像打在上面。接下來就是釋放中國良心犯的圖片，第三張就是要求中共和習近平下台，「滾球」那張圖片，第四張就是打出了「中國行動」我們這個Logo。』

蘇雨桐透露，這場行動本來規劃在去年12月28日展開，因為12月28日是劉曉波的冥誕，但受到聖誕節與新年假期的郵件空運量太大，導致這批在美國訂做的投影鏡片，直到12月31日才寄抵柏林，因而改在1月1日晚間投影，變成開年第一天送給中共的「新年大禮包」。

想和平抗議 熟知該國法律很重要

而相較在美國紐約投影行動的全然順暢，在德國柏林的行動，先前可是遭遇一些波折。蘇雨桐提到，去年11月26日白紙運動3週年，除了有夥伴在中國駐紐約總領事館外牆投影外，她原本要在駐德國大使館旁的小橋上放置紀念鮮花，結果遇到3組警察前來關切，前兩組警察「很文明」，但第三組有一名警察竟然勒令她馬上離開，並要她在11月27日晚上12時前，不得出現在大使館周邊1公里內的地方，行徑非常「中共」。

蘇雨桐：『(原音)對這個事情，我和德國外交部以及德國內政部都提出了這個問題，那德國內政部，我想他們應該會比較重視這個問題，因為是德國的警察，他應該對在這個土地上的所有人是給予全力的保護，而不是限制這樣沒有危害的和平抗議，去保護中國大使館的利益，所以當天他對我下這個禁令是非常不合理的。』

蘇雨桐後來接到德國相關單位來電表達，這名警察應是有所「誤會」才對她講出這些話，並同意她另一個申請案，也就是在27日晚上12時過後，將鮮花放到中國駐德國大使館旁的小橋上，靜默哀悼半小時。

她也回想，那時還遇到疑似中國駐德國大使館的人員跟拍。蘇雨桐：『(原音)對方在警察執法過程當中，還在拍攝我，我就在鏡頭上大喊，習近平「習包子」、「習維尼」，「共產黨下台」、「習近平下台」這樣的話，因為他拍攝我這些東西，他就不可以亂發了嘛，我就要這樣大喊。警察應該先制止他們，他們還在拍我，警察不制止，那我肯定要喊的。』

蘇雨桐說，在民主國家進行和平抗議，首要認識當地法規，才能不被警察的口氣和態度影響，經過了11月26日那天，12月10日國際人權日，她參與了一場抗議行動，再度與警方交手。

蘇雨桐：『(原音)在我們12月10號現場的時候，已經有一個先例，我們其中有一個抗議者，他的父親是關在監獄裡，他給中國政府寫了一封要求釋放他父親的信，那他當場和柏林警方提出來我們要完成這個動作，我們要走到中國駐德國大使館的郵箱前，把這封信投進去，警方當時就允許了，所以當我說出這句話的時候，警方沒有再回答，因為他知道我守法，而且也懂得這些法律。』

海外點亮「投屏地圖」再轉「內銷」？

中國時事評論人林辰斌表示，中國社會的不滿情緒蔓延中，在海外的大型政治投影行動，格外具有看點，他認為，中共最擔心的會是「出口轉內銷」。

林辰斌：『(原音)如今，反抗聲勢呈現國內外連動的格局，很多在海外留學和從商的中國人，從這些活動中獲得資訊，同時，國內發生的抗議事件，也使得海外的抗議更加頻繁，而不是無根之水，所有的抗議，最終都會化為社會內部的變化動力，中共只是禁止和關押，只會加速自己的垮台。』

蘇雨桐說，「中國行動」將會持續點亮「投屏地圖」，繼美國和德國之後，她呼籲更多人能在各地共同加入點亮「投屏地圖」的行列。