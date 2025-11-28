三引擎打造競爭優勢 精彩創意總經理獲選百大經理人

【記者柯安聰台北報導】精彩創意（7577）28日傳捷報，總經理胡恒士憑藉在財經公關、品牌行銷與科技創新領域的跨界整合成就，榮獲第18屆「100經理人MVP」大獎。此項殊榮不僅反映其在企業成長上的卓越表現，也象徵精彩創意所打造的「公關服務×產品銷售×科技賦能」獨特的公關生態系商業模式成功運行並獲認同。



精彩創意已連續3年取得「上市櫃前業績發表會」承辦市佔率超過5成的好成績，穩居全台財經公關龍頭。同時，公司所代理的Kobo電子書閱讀器亦連續5年蟬聯台灣市場銷售冠軍，市佔率突破6成，形成企業服務與消費市場雙引擎並進的稀有格局，奠定跨域雙料冠軍的市場地位。



精彩創意有別於傳統公關公司以專案為主的單一營收結構，打造出具公關生態系的創新商業模式。除以專業財經公關為基礎，深耕上市櫃企業外，更擴展至消費性產品代理與電商通路經營，使營收來源更加多元穩定，打造出難以複製的整合營運模式。同時，公司自成立以來便持續提升競爭門檻，更罕見以財經公關公司身分登錄創櫃板文創類股，成為國內資本市場中最具正式掛牌資格的公關公司，亦成為品質、合規與專業能力的最佳背書。



在財務表現上，精彩創意7年間營收成長將近13倍，獲利亦同步推升向上，展現極為強勁且具有延展性的事業動能。在科技創新方面，胡恒士觀察到上市櫃企業在投資人關係（IR）溝通上的長年痛點，主導投入AI研發，推出台灣第1款AI IR機器人-AIR（AI IR Robot），目前進入最後驗證階段並已取得專利，預計2026年正式上市。此產品主要用於解決上市櫃公司每日大量且重複性的IR問答人力負擔，並導正網路上錯誤的假資訊；此產品更為精彩創意帶來可堆疊、具規模化的SaaS收入，是該公司邁向科技服務的重要里程碑。







（圖）精彩創意28日傳捷報，總經理胡恒士憑藉在財經公關、品牌行銷與科技創新領域的跨界整合成就，榮獲第18屆「100經理人MVP」大獎。左為國立中央大學資管系所副教授李小梅，右為精彩創意總經理胡恒士。



胡恒士表示，精彩創意客戶群多元，旗下客戶更橫跨多個產業龍頭與知名品牌，包括保瑞藥業、穎崴科技、Gogolook、集雅社、金色三麥、Life8…等，從早期的活動執行到如今提供法說會策略、媒體定位、危機處理與市值溝通，精彩創意已成為企業最具策略性且信賴的公關夥伴，真正協助客戶提升品牌力與資本市場價值。



在多項亮眼成績的支撐下，胡恒士不僅曾獲國立臺北教育大學傑出校友，精彩創意亦於2025年入選「創櫃菁英前20強」，象徵其從傳統公關公司正式躍升為具資本規模與科技創新能力的產業領導者；本次獲「100經理人MVP」更可視為對胡恒士全方位策略布局與企業成長成果的最高肯定。



胡恒士表示，精彩創意已形成「企業公關服務、品牌代理銷售、AI 創新產品」三大引擎並進的獨特競爭力。在B2B端以一站式企業公關服務協助上市櫃公司提升品牌與市值，在B2C端透過行銷實力打造暢銷商品；同時，公司自客戶痛點延伸開發的首款AI IR機器人已進入最後驗證階段，並取得專利，預計2026年上市，可望成為持續堆疊的SaaS新收入來源。



法人表示，精彩創意3項核心業務彼此強化，不僅形成推動營收、獲利持續成長的飛輪，也為該公司未來對接資本市場奠下完美的基礎。（自立電子報2025/11/28）