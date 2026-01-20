三張長輩早安圖揭台美關稅談判重點 沈伯洋：謠言會過去，真相會留下

記者李鴻典／台北報導

台美關稅談判達成共識，國民黨立法院黨團昨舉行記者會表示，嚴正要求行政院針對對美投資計畫，提出完整「產業衝擊影響評估報告」，內容須包括對台灣GDP影響、對半導體產業鏈影響、就業市場衝擊、對中小企業與傳統產業外溢效果，以及對國家財政與金融風險的評估。民進黨立委沈伯洋今（20）天製作三張長輩早安圖說明關稅談判相關效應，他說，在共諜可以被護航的2026，真的很不忍心看到談判團隊被謠言一直污衊。謠言會過去，真相會留下。

沈伯洋今（20）天製作三張長輩早安圖說明台美關稅談判相關效應。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

沈伯洋寫下，來自立法院工作者的心聲；他表示，去年整整一年，藍白不斷地對關稅造謠，也讓需保密的談判團隊啞巴吃黃蓮，有苦說不出。中間他特別透過機密會議的召開，希望藍白政治人物的胡說八道不要影響到關稅談判，結果這些人仍舊對國家利益視而不見。

沈伯洋透露，中間這樣的壓力，如果談判團隊屈服了，要怎麼保護傳產？如果屈服了，提早結束整個談判，弄個尚可的數字讓輿論止血，那要怎麼保護辛苦的國民？

沈伯洋今（20）天製作三張長輩早安圖說明台美關稅談判相關效應。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

沈伯洋也說，談判團隊頂住整整一年的壓力，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮用最堅毅的態度，以最大的努力守護台灣的產業，最終也讓傳產鬆了一口氣，可說是打了史無前例漂亮的一仗。

沈伯洋還提到，在共諜可以被護航的2026，真的很不忍心看到談判團隊被謠言一直污衊。謠言會過去，真相會留下。

頂住一年多的壓力，換來大家的安心。這就是台灣精神！​沈伯洋說，轉發出去，讓更多人看見這份堅持，認同請分享。

沈伯洋今（20）天製作三張長輩早安圖說明台美關稅談判相關效應。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

