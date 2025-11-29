三強鼎立！宏都拉斯總統大選明登場 可能決定是否與台灣復交

宏都拉斯總統大選2025年11月30日登場，三位主要候選人（左起）：國家黨的阿斯夫拉、自由與重建黨的蒙卡達、自由黨的納斯拉亞。路透社



宏都拉斯週日（11/30）將舉行總統大選，目前有三位候選人的民調支持度不分軒輊，其中兩人都宣布，若當選後將與台灣復交。

彭博新聞報導，這次大選共有五位候選人，目前民調領先的三人當中，前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）、前首都市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）都希望深化與美國的關係。

宏都拉斯現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）2022年1月上任，2023年與我斷交並與中國建交，宣稱可為宏國促進貿易並吸引外資。不過，美國目前仍是宏都拉斯商品的最大買家，宏國對中國的出口額占比不到1%。

此外，台灣曾是宏都拉斯出口白蝦的最大市場，但兩國斷交後，宏國白蝦對台出口量一落千丈。納斯拉亞與阿斯夫拉均指出，卡斯楚曾承諾中國投資將促進經濟發展，但並未兌現。兩人均表示，若當選將與台灣復交。

不過，卡斯楚支持的執政黨「自由與重建黨」（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）已明言，選後將繼續與中國維持邦交。

彭博新聞指出，卡斯楚2023年訪中後表示，中國將提供資金，協助宏國建設水力發電站等基礎建設，也將與宏國簽署自由貿易協定，但這些計畫均無進展。

美洲對話組織（Inter-American Dialogue）亞洲暨拉美計畫主任梅爾斯（Margaret Myers）指出，宏國與台灣斷交並與中國建交，「並未帶來政府以為會湧入的資金流」，許多計畫並未落實。

三人民調互有領先

72歲的民粹候選人納斯拉亞代表自由黨（PLH）參選，以反腐敗為主要訴求。他是電視名人，上次選舉曾與卡斯楚搭檔，並短暫擔任副總統。他曾多次與不同政黨合作參選，仍自我定位為政壇局外人。

67歲的阿斯夫拉則是右翼國家黨（PN）候選人，曾擔任首都德古西加巴市長八年，自稱是能解決國家基礎建設需求的「務實建設者」。他先前曾遭控貪污侵占公款，但一概否認。

60歲的蒙卡達曾擔任卡斯楚政府的財政部長，還成為宏國首位女性國防部長，後辭職參選。她主張延續卡斯楚的民主社會主義路線。

美國總統川普日前已宣布支持阿斯夫拉，宣稱可攜手對抗區域的「毒梟共產主義者」（narcocommunists）。川普週五（11/28）甚至揚言，若阿斯夫拉未獲勝，「美國不會再砸錢」提供援助。

美聯社、半島電視台報導，目前三人在民調中互有領先。「正義研究所」（Instituto de la Justicia）10月進行的民調顯示，納斯拉亞、阿斯夫拉的支持度分居40%、31%；蒙卡達則以25%落後兩人。

但墨西哥公司TResearch本週一（11/26）發布的民調則顯示蒙卡達的支持度則高達44%，遙遙領先納斯拉亞（19.6%）與阿斯夫拉（14.8%）。

宏都拉斯的總統選舉採單輪投票制，由得票最高者勝出。

選前已互控舞弊 選後恐現公正性爭議

這次大選前的氣氛十分緊張。令人憂心的是，選前已出現對選舉公正性的質疑，雙方互指對方企圖舞弊。

本月稍早，選務當局測試初步計票系統時出現不規則情況；該系統可讓選務機關在開票後數小時內公布初步結果。蒙卡達隨後表示，她不會承認這些結果。納斯拉亞也曾警告選舉存在舞弊風險。

美洲國家組織（OAS）駐宏都拉斯選舉觀察團本月表示，他們「幾乎每天」都觀察到一些對選舉造成不確定性的言論，可能導致選舉進程出現不穩定的狀況。」

宏都拉斯國軍參謀長赫南德斯（Roosevelt Hernández）日前也要求國家選舉委員會（CNE）在大選當天提供總統選票紀錄的副本，但法律並無相關規定。選委會主席霍爾（Ana Paola Hall）已斥之為「干預」。

