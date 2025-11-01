三成三已退族重返職場 88%曾遭年齡歧視 四成一淪為月光族 退休金達成率不到1/4

對中高齡勞工來說，目前的生活容易發生「三危」問題：「職務遭取代」的危機、「財務吃緊」的危機，以及「分神照顧家人導致過勞」的危機。(圖片來源/pexels)

歡慶重陽節，處於「缺工潮」時代的中高齡勞工，仍然面臨哪些職場困境？求職上是否持續飽受年齡歧視？能否順利完成退休計畫？或者淪為蠟燭兩頭燒的「三明治族」，同時分神照顧家中長輩、子女？對於「退休金」目標又有何看法？對此yes123求職網，特地進行「熟齡勞工生活困境調查」，結果正式出爐。(以下資料引用：煩請標記資料來源為yes123求職網)

時程略延後 目標逾63歲退休 退休金不夠、分擔家計 60%二度就業薪情差

根據yes123求職網調查顯示，在45歲(含)以上的「熟齡會員」當中，對於原本人生目標，有30.7%表示，把退休年齡訂在「60歲以上～65歲不到」；還有29.8%，則是設定為「65歲以上～70歲不到」；但也有15.4%，訂為「70歲(含)以上」。整體平均下來，大約落在63.3歲，略晚於去年調查的63歲。

只是對這群熟齡勞工來說，實際上僅有6.5%，屬於「目前退休中」；其餘有60.3%是「尚未退休過」；剩下的33.2%，屬於「曾經退休過，但又重返職場」。

更辛苦的還有這件事，對於選擇「二度就業」的勞工：其中更有高達60.4%透露，重返職場後的薪資水準「比之前低」；屬於「持平」的，佔了34.4%；「比之前高」的，僅有5.2%。

一度退休卻又重返職場，在可複選狀況下，前三大主因依序為：「覺得退休金準備不夠」(70.5%)、「想分擔家計、貸款、負債」(64.4%)，以及「仍有長輩要扶養」(38%)。

其餘「二度就業」的原因，又分別有：「覺得離開職場後生活無趣」(36.1%)、「仍有子女要扶養」(34.7%)，以及「子女的工作、收入不穩定」(30.4%)。

四分之三曾因工作影響健康 91%自認雇主有年齡顧慮

此次調查更顯示，在邁入中年、過了四十歲以後，有四分之三(74.6%)的勞工透露，「曾經」因為工作，影響到身心健康！包含在求職與上班時，更有八成八(88.2%)的人表示，曾經因為年紀關係遇過「職場歧視」！除此之外，也有高達91.1%覺得，企業在聘僱人才時，其實「有」年齡的顧慮。

難怪對於求職時，在可複選狀況下，自認遭遇到最大的「困難點」依序為：「年齡的問題」(83.2%)、「薪資令人滿意的工作難尋」(61.2%)、「被質疑學習能力差」(36.3%)，以及「職位令人滿意的工作難尋」(35.2%)、「無法配合加班、應酬、出差」(23.2%)。

其他難關，又分別是：「被質疑無技能或證照」(22.1%)、「不太願意接受夜班工作」(21%)、「難以放下身段」(20%)，以及「不太願意接受外派工作」(19%)、「難以適應新環境」(17.9%)。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，畢竟「上有高堂，下有子女！」，無奈身為「三明治族」，不少中高齡勞工原本已退出職場，卻為了家庭經濟壓力，被迫需要重新找工作；由於已離開勞動市場一陣子，出現較長的「空窗期」，想找到相同職務、職位，待遇保持原本薪資水準，甚至回到老本行，其實都不太容易。

因此楊宗斌建議，解決台灣熟齡族就業問題，同時也能解決未來人力缺口問題！像是政府可透過「獎勵僱用」方式，如果企業聘用一定比例以上的中高齡勞工，就給予薪資補助或賦稅優惠。另一方面，公司若能提供資深員工，更多在職進修機會、學習新技能，官方同樣發放相關受訓津貼。

優點：實務經驗、穩定、抗壓 若遇缺工 33%資方優先考慮雇用熟齡族

不過對於中高齡勞工而言，又具備哪些「職場優勢」呢，由yes123求職網的調查發現，在可複選狀況下，「熟齡勞工」自認「職場優勢」依序是：「有責任感」(38.3%)、「實務經驗豐富」(37.2%)、「具抗壓性」(36.1%)，以及「穩定性高」(35%)、「有敬業精神」(33.6%)。

其他「自認」優勢，又分別為：「工作態度主動積極」(30.3%)、「配合度高」(25.5%)、「EQ高」(24.4%)，以及「忠誠度高」(23.3%)、「應變能力強」(22.2%)。

而且如果目前正面臨缺工問題，仍有33.4%的資方透露，「會優先考慮」雇用45歲以上的中高齡勞工！若對照來看，「企業方面」認為「熟齡勞工」的優點部份，在可複選狀況下，依序為：「實務經驗豐富」(64.4%)、「穩定性高」(63.2%)、「具抗壓性」(55.2%)，以及「配合度高」(51.3%)、「有責任感」(36.1%)。

其餘「資方」認定的優點，又分別是：「有敬業精神」(35%)、「工作態度主動積極」(28.1%)、「具專業技術」(23.3%)，以及「忠誠度高」(19.3%)、「應變能力強」(17.8%)。

可惜針對「一般員工」的職缺，在聘用「中高齡勞工」時，仍有高達六成五(65.3%)的企業坦言，確實「有年齡的顧慮」；而且若換成「主管職」的職缺，依舊有42.8%的資方，存在著年紀考量。

45%資方曾回聘退休員工 八成三沒有提高待遇

相形之下，也有三成五(35.2%)的企業坦言，今年確實存在「新人取代老人」的情況！不過回顧過去，仍有44.6%公司透露，針對已退休的員工，「曾經有」重新回聘過的經驗。

只是若比起退休前，這些「回任資深人員」的平均薪資水準：「增加的」僅佔16.8%；「持平的」佔40.3%；「減少的」佔42.9%。等於「沒有」被提高待遇的比例，共有83.2%。

yes123求職網發言人楊宗斌建議企業，能將中高齡勞工，視為公司的「無價資產」；還有將他(她)們累積的工作經驗，視為「無形資產」。對待銀髮族員工，資方應該打造更為友善的職場環境，兼顧工時與資歷，提供對等合理的薪資報酬；並且關注他(她)們的健康、體能狀況，不能僅比較員工的「生產力」高低。

楊宗斌還指出，另一方面不吝於升遷激勵，例如藉由「白領顧問職」、「資深經理人」頭銜，讓他(她)們持續提供經營建言，分享管理經驗。至於基層人員、藍領職務方面，可以建立「資深領班制」，或者採取「師徒制」，同樣使他(她)們樂於傳承職涯所學。

手頭不寬裕 月存5816元 年紀增、退休金難達標 九成五罹患職場恐慌症

不論有沒有面臨職場歧視，或者真的具備某些優勢，根據yes123求職網調查顯示，在尚未退休的熟齡勞工當中，目前「有正職工作」的，仍然佔了71.6%：這當中卻有高達八成六(85.8%)評估，自己「不可以」在現在的公司任職到退休。

另外也有74.2%指出，任職公司今年在徵才時，「有出現」聘用無經驗的新人，來「取代」資深員工的情況。

難怪高達94.8%的中高齡勞工透露，自認目前有「職場恐慌症」！同樣在可複選狀況下，造成恐慌的主因依序來自：「年紀越來越大」(45.7%)、「退休金目標遙遠」(44.5%)、「覺得轉行困難」(39.1%)，以及「擔心被裁員」(33.7%)、「領的薪水太低」(29.2%)。

其餘恐慌症來源，又分別是：「缺乏第二專長」(25.7%)、「財務吃緊」(24.6%)、「體力不足」(23.6%)，以及「健康不佳」(20.9%)、「職務替代性高」(19.9%)。

最後就「財務面」來看，從yes123求職網的調查發現，目前「尚未退休」的熟齡勞工之中，仍有41%坦言，自己算是「月光族」：代表每個月薪水幾乎快花光，甚至出現透支！

這代表著其餘的五成九(59%)，也就是「沒有」月光光的熟齡勞工，其實仍不屬於手頭寬裕狀態，他(她)們平均則預估，每個月僅可以存到5,816元。

37%與本行無關 九成四懷抱創業夢 71%自認無職場競爭力 七成八想再進修

基於前述這些職場危機意識，因此有高達93.6%的熟齡族透露，雖然尚未退休，但仍然「有創業」的念頭：其中有63.4%選擇「與本行有關」；但也有36.6%選擇「與本行無關」。

整體而言，在中高齡勞工當中，僅29.4%自認「有職場競爭力」；代表其餘的70.6%，自認「沒有競爭力」。假如覺得目前無競爭力，這當中仍有七成八(78.1%)的人表示，「會」想再進修職場技能。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，「活到老！學到老！」如果中高齡勞工們認為，自己仍然有能力、有意願工作，對於職場新事物，應該抱持著積極開放的學習態度。

除了與本職或第二專長有關的職業訓練，其他像是主動接觸網路世界，甚至培養社群經營、數位行銷能力，主動吸收新知識。

楊宗斌認為，如此一來，熟齡勞工不被其他員工視為「LKK」，與年輕一輩的上司、同事溝通無礙，即使是「跨世代」職場環境，企業內部的團隊合作機制，依舊能正常運作。

40%中年後才開始存 退休金目標2665萬 缺口比率逾3/4 平價版639萬起跳

對於熟齡勞工族來說，若衡量收入與支出，屬於「40歲以前」，也就是「青年階段」就開始存退休金的，比例佔59.9%；但是屬於「40歲以後」，等於進入「中年階段」才開始存的，其實比例也有40.1%。

因此在「生活無虞」前提下，他(她)們原本預估的退休金，應該準備多少錢呢？此次調查則顯示，平均高達2,665萬元；可惜截至目前為止，達成率僅為23.8%：代表準備退休金的「缺口比率」，已上看76.2%。

如果以2,665萬的23.8%估算，目前大概僅存到634萬元，等於「退休金缺口」，其實還有2,031萬元。(2,665萬乘上0.238，約為634萬)

這個目標算是高估了，或者被低估？是否有「平民版」、「節儉版」退休金規劃？yes123求職網發言人楊宗斌認為，根據主計總處公佈的去年度數據，「平均每人月消費支出」為26,640元：假如六十歲退休，平均活到八十歲，20年開銷換算下來，剛好約為639萬元，對比上述平均「已存的」634萬元，其實也與這個「平價(節儉)版」的退休金數字差不多了。(26,640乘上12，再乘上20，等於6,393,600)

至於心中計畫如何請領「勞保老年給付」，此次調查則發現：有65.7%勞工想「每月領」；也有34.3%想「一次給付」。

67%難兼顧長輩與事業 四成五壓力大到快崩潰 79%期盼有薪長照假

其實更為嚴峻的生活狀況，還有「老老照顧」這件事情！本次調查就發現，在尚未退休的熟齡勞工之中，就有六成三(63.3%)透露，目前仍有「長輩」同時需要「分神」照顧。

而且這當中又分成：32.9%屬於「自認能兼顧工作與長輩」；67.1%屬於「自認不能兼顧工作與長輩」！難怪為了照顧長輩，高達87%的人更指出，「曾經」因此有過離職念頭。

對尚未退休的熟齡勞工來說，合計高達96.1%的人，自評目前的「生活壓力大」，其中還分成：50.8%屬於「可以承受」壓力；45.3%屬於「無法承受」壓力。

同時當自己退休後，則有57.4%的人透露，「會」想與「子女、晚輩」同住；但也代表其餘的42.6%，「不會」想與下一(兩)代住在一起。

雖然還沒退出職場，若考量照顧長輩或未來自己需要被照顧，合計有95.2%的中高齡勞工，覺得需要訂定「長照假」制度，而且又分成：78.7%認為「需要，且要有薪」；16.5%認為「需要，但無薪即可」。

銀髮勞工憂三危 建議提前啟動退休規劃 官方專法保障 避免老貧化窘境

觀察此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌表示，對中高齡勞工來說，目前的生活容易發生「三危」問題：「職務遭取代」的危機、「財務吃緊」的危機，以及「分神照顧家人導致過勞」的危機。

雖然想達到「千萬元以上」的存款難度高，不過假如能從退休前到退休後，持續透過「保守穩健」的理財規劃，加上「複利效果」，慢慢累積儲蓄，一旦完全離開職場，想過著「最基本」衣食無缺的日子，避免「老貧化」，應該不算太困難。

楊宗斌不忘提醒勞工朋友，除了仰賴官方的年金保障，更需要完善的銀髮照護政策，對於老年的人生規劃，採取「多管齊下」的方式，比如運用「長照險」、「失能險」，才有可能確保退休生活無虞。

楊宗斌更指出，希望持續藉由「中高齡就業專法」，建構起較為友善的職場環境，使他(她)們能夠「退而不休」，延長投入勞動市場的時間，間接解決因「少子化」、「高齡化」造成的缺工問題。

〝熟齡勞工生活困境調查〞，是由yes123求職網於2025年10月9日到10月23日，以網路問卷進行抽樣調查，調查「45歲(含)以上」的會員，有效問卷共1,277份，信心水準為95%，誤差值為正負2.74%。至於企業有效問卷共1,055份，信心水準為95%，誤差值為正負3.02%。

(原始連結)





