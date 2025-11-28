三成國人血脂異常！冬天「過度進補」恐引爆心血管危機，心臟內科醫教冬季保健3大關鍵

天氣轉冷，許多人開始進補暖身、補氣養血，但若補過頭，反可能補出心血管疾病。根據衛福部國健署資料，20歲以上國人血脂異常盛行率已達三成。但是，因症狀不明顯，約有四至七成民眾不自知。醫師提醒，冬季是心肌梗塞、中風等心血管疾病的好發時段。若此時又大量食用麻油雞、燒酒雞、羊肉爐等高脂進補料理，或因冬季活動量減少，對血管恐造成雙重壓力。

冬天血管「壓力山大」 三成國人血脂異常

根據衛福部國健署資料統計，心臟疾病與腦血管疾病長年名列國人十大死因前五名，且20歲以上成人血脂異常盛行率約為三成。令人擔憂的是，約有四到七成民眾並不自知，，顯示出心血管疾病對國人健康不容忽視的威脅。

心臟內科醫師曾國翔指出，氣溫下降易使血管收縮、循環壓力增加，血壓隨之升高，使冬季成為心肌梗塞、中風等心血管疾病的好發時段。若此時又大量食用麻油雞、燒酒雞、羊肉爐等高脂進補料理，或因冬季活動量減少，對血管更是「雙重壓力」。

「許多人補得太油，血脂反而飆升。」曾國翔提醒，冬季「三高族群」特別需要警覺。許多人誤以為天冷應靠麻油雞、羊肉爐、燒酒雞進補暖身，卻忽略這些料理普遍含油脂與膽固醇極高。若再加上運動量下降、外食頻繁，血脂容易節節攀升，長期更會造成動脈硬化與血管狹窄。

心血管保健應趁早 生活方式＋營養輔助雙管齊下

民眾在冬季補身的同時，別忘了「血脂平衡」與「血管健康」的維持。特別是習慣外食、日常飲食偏油重口味的上班族，進補若無節制，恐不知不覺加劇心血管負擔。 曾國翔建議，進補應以少油少鹽、清淡高纖為原則，搭配蔬菜與足夠水分；並透過運動暖身與保暖衣物維持良好循環，才能真正達到養生效果。

然而，對於忙碌的現代人而言，壓力、熬夜與飲食不均等因素難以完全避免，加上血脂偏高往往缺乏明顯症狀，導致血脂問題成為健康隱憂。曾國翔表示，除了調整生活作息、飲控與運動外，適當透過營養補充輔助血脂維持在理想範圍，也是一種為心血管打造強韌保護的健康策略。

舉例來說，納豆與紅麴便是一種常見的血脂管理營養素搭配。納豆中所含的納豆激酶可協助維持循環暢通、維持健康；紅麴則能抑制膽固醇合成酵素的作用、降低體內膽固醇生成，是心血管保護的重要角色。

冬季保健3關鍵：顧保暖、控血脂、暢循環

許多民眾冬天慣用飲食進補。曾國翔提醒，真正的保健不只有補熱量，更要補「血管健康」與「循環代謝」，建議民眾可以從以下三個方向，更全面的守護心血管健康。

注意保暖：透過適當運動與保暖衣物，避免血管因低溫收縮，確保血流通暢。

血脂管理：減少高油食物，選擇清爽高纖烹調方式，從飲食源頭管理血脂。

維持循環代謝：適度透過保健營養補充協助體內調節，減輕血管壓力，維持代謝機能。

曾國祥強調，養生不只是補身體，更是讓身體過得輕鬆、維持器官機能的最佳狀態。他呼籲民眾，冬天不只溫暖手腳更要溫暖血管與心臟，別讓冬季進補成為健康負擔，聰明補冬、掌握血脂管理。

