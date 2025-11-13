三成糖友視網膜病變 醫籲穩糖、眼底定檢

每年十一月十四日是世界糖尿病日，除了提倡血糖與飲食管理外，許多人不知道其實「糖尿病」也會默默侵蝕視力。依據二○一九至二○二三年國民營養健康調查的統計，二十歲以上國人盛行率為十二‧八%，等於每八人就有一人罹患糖尿病。根據二○一九年資料糖尿病患者約有三成有視網膜病變。然而，糖尿病患者有做眼底檢查者卻不到三分之一，許多病人已置身失明危機而不自知。陳怡豪醫師提醒，糖尿病視網膜病變早期沒有明顯症狀，多數患者等到發現視力模糊才就醫，不但錯過治療黃金期，更可能演變成永久性失明。

糖尿病對全身血管都有慢性傷害，其中又以眼底微血管的影響最為顯著，因此糖尿病患者相較一般人，更容易出現視網膜病變、青光眼與白內障等疾病，其中又以視網膜病變最為常見，也是糖尿病患者失明的主因。

根據臨床觀察，許多患者雖自認血糖控制得宜，但檢查後卻發現有視網膜病變早期徵兆，可見糖尿病對眼睛的傷害往往在不知不覺中累積。陳怡豪醫師指出，血糖長期過高會使視網膜微血管受損，導致血液供應不足，為了維持營養供應，眼睛會長出新的不成熟微血管，但這些不正常新生血管容易滲漏液體與破裂出血，形成纖維組織，進而形成視網膜病變，嚴重甚至可能導致失明，若合併高血壓、高血脂更易加速視網膜損傷。

平時維持穩定血糖、規律用藥與良好的飲食及運動習慣，是預防糖尿病併發症的第一步。然而，即使在積極控制下，視網膜仍可能因長期糖化壓力而受損，因此定期檢查仍然關鍵。常見的糖尿病視網膜病變徵兆包括：一、視力模糊或看東西變得不清楚；二、看到的顏色較暗、較淡；三、眼前出現飛蚊、黑影或蜘蛛網狀陰影；四、夜間視力變差、怕黑，開車或走路時特別吃力；五、因血糖波動造成晶狀體水腫，出現視野扭曲、變形或暗影。這些情況常被誤以為是太累或度數又加深，而忽略其實可能是視網膜病變的警訊。陳怡豪醫師提醒，糖尿病患者只要察覺上述任一異常，就應儘速安排眼底檢查，以免延誤治療時機。

要避免糖尿病走向失明，定期眼底檢查是最關鍵的一步。陳怡豪醫師建議，糖尿病患者至少每年應接受一次完整的眼科檢查，包括視網膜攝影、光學同調斷層掃描（OCT）、必要時搭配螢光血管攝影等，可以協助醫師清楚掌握視網膜微血管的狀況，及早發現病變、降低視力惡化風險。

若糖尿病病程已超過五年、血糖控制不佳，或合併高血壓、高血脂、腎臟病等高風險因子，建議在醫師評估下縮短檢查間隔，更緊密追蹤。陳怡豪醫師更呼籲糖友與高風險族群，別等視力模糊才檢查，定期追蹤才是守護清晰視界的關鍵。