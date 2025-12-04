三戰吞敗！ 史書華控住址外洩 自訴陳智菡又吃閉門羹

〔記者劉詠韻／台北報導〕網紅「盾牌牙醫」史書華不滿民眾黨立院黨團主任陳智菡，在公開記者會中揭露其地址等捐款資料，認為已涉嫌違反個人資料保護法，先前向士林地檢署提告但遭不起訴處分，向高檢署聲請再議亦被駁回。經二連敗後，史男再提起自訴，但士林地方法院認為檢方不起訴處分並無違誤，昨裁定駁回。

史書華主張，陳智菡在今年1月6日的民眾黨記者會中，為回應政治獻金申報爭議，製作圖卡公布其捐款資料，僅遮蔽樓層資訊，卻未遮蔽路名及門牌號碼，導致其完整住址曝光，已侵害隱私。

史書華表示，陳智菡具媒體、政黨工作經驗，熟悉個資處理流程，卻「象徵性遮蔽」，主觀上存在利用個資報復的意圖；而他因擔心遭黨支持者騷擾，已搬離原住所，可見行為造成實質損害。

史書華也說，陳智菡疑似透過柯文哲妻子陳佩琪調取捐款資料，顯示取得個資的過程及使用目的均有不法疑慮。他先向士林地檢署提告獲不起訴，聲請再議亦被高檢署駁回，遂依刑事訴訟法第258條聲請法院許可自訴。

法院審理認為，自訴許可制度是對檢察官不起訴處分的外部監督，審查重點在於不起訴是否違反經驗法則、證據法則，或有調查疏漏，而不是重新審酌案件。依據刑事訴訟法，檢察官起訴需達「足認被告有犯罪嫌疑」，亦即有高度可能獲致有罪判決，而非僅有合理懷疑即可；同樣，審查自訴聲請時亦適用相同標準。

法官審酌，檢察官認定陳智菡欠缺主觀不法意圖、證據不足以形成犯罪嫌疑的理由，並無顯然違誤，史書華主張多屬臆測，尚不足以推翻不起訴處分，也不符准許自訴要件，遂駁回聲請。

