三房改一房，讓生活與空間都更寬敞！25坪老屋翻新混搭日系×北歐風，打造人貓共居的溫馨日常
編輯 張若蓁｜圖片提供 九日室內裝修設計
小編帶你看好宅
25坪的老屋居住者為屋主二人與愛貓們，而比起原始三房兩廳配置，屋主們更希望可以增設書房、瑜珈室等空間，留給生活更多留白。因此九日室內裝修設計選擇利用此次翻新，將老屋格局重塑為一房三廳兩衛浴，混搭日式的溫潤質感融合北歐的簡約線條，並貼心設計貓跳台與互動區域，讓人與貓在光影間共享靜謐而溫柔的日常。
落塵區以灰、白色系六角磚鋪陳，側邊立面整合了一日衣櫃與懸浮收納櫃，兼顧實用機能與視覺清爽，為迎賓空間營造舒適氛圍。另一側牆面則設置磁吸白板牆，讓屋主夫妻能在此互動留言，讓生活多了溫度與情感交流。順著凹槽牆面步入公領域，客廳以暖白與木質為主調，清爽明亮的視覺中融入日式的溫潤氣息與北歐的自然清新。懸浮電視櫃的設計讓整體視覺更顯輕盈，局部融入貓跳台元素，並與窗邊臥榻及天花步道自然銜接，構築出兼具動態與層次的生活景深，使空間成為人與貓共同演繹日常的舞台，也為家注入柔和而富有節奏的律動感。開放式餐廚採用二字形配置，線條俐落而動線順暢，並結合事先挑選規劃的電器設備，讓整體格局更顯開闊。烹飪時光因此變得從容自在，無論是備餐或互動，都能在寬敞的流動空間中延續生活的溫度。
多功能書房捨去傳統實牆隔間，藉由清玻璃與半高牆重塑界線，通透視覺繫起互動，也在無形中延展空間尺度。書房內收納虛實相間，恰到好處的比例分割，視覺效果更活潑。多功能瑜珈室僅保留部分收納櫃，大幅度留白賦予使用彈性，讓生活在效率與休閒間取得平衡。
主臥室跳脫純白配色，改以藕粉色鋪陳，天花裸露管線挹注些許工業感，床頭立面將床鋪向前推移，並增設收納櫃，既避免樑壓床疑慮，也擴增收納效能。側邊衣櫃選用長虹玻璃推拉門片，若隱若現視覺延展空間尺度，空間有限也不用向機能妥協。
小編的最愛
客浴設計將洗手台外推，結合原木色調與小片磚材質，將日式的靜謐意境融入現代語彙，並與主空間的清新調性相得益彰。入口以磚紅色撞出視覺焦點，兩側拱門則以對稱之姿修飾強烈色彩，在形式與功能之間取得完美平衡，兼具機能與美感。
九日室內裝修設計／九日設計團隊
地址：台中市南屯區益豐路四段199號
電話：04-22548010
Email：9sun___@rs11.page
網站：https://www.risingsundesign.com.tw
柔光慢居│現代風│33坪
屋主是一位廣告設計總監，長年浸潤於視覺與創意領域，對美感、節奏與空間的感知細膩而深刻。空間以溫和柔潤的色調鋪陳，去除多餘裝飾，保留純粹線條與材質質感。設計團隊保留屋主對細節的極致要求，從結構、材質到機能，每一寸都貼近他對「溫柔卻有力量」的詮釋。而整體氛圍，也從過往高壓的工作調性，過渡至現在更柔和、沈穩的居所風格。讓設計師卸下角色，回到最真實的自己。幸福空間 ・ 2 小時前
28坪打造三房 高坪效美式設計
全室共28坪，須廣納3房2廳2衛、閱讀區及寬敞玄關等等實屬不易，好在業主百分百地信任、充分授權，使郁琇琇設計師的專業和創意得以發揮淋漓盡致；映入眼簾的第一印象，即完滿融會石材、鏡面、金屬等奢華語彙彼此交織，共舞時尚型格的現代美式居家。幸福空間 ・ 1 天前
家族御用設計師 精準提案滿足需求｜現代風｜63坪
裝潢是一場關於空間與人之間的深度對話。對YS暘昇國際室內裝修工程李宗育總監而言，這次的合作更是一段與屋主家族共創跨世代延續的美好緣分。身為御用家族設計師再出手，為同一家族打造的第四間宅邸，是屋主兒子的婚房，從過去在同社區操刀古典、奢華、人文風格，到這次現代輕奢生活的極致詮釋，每一次合作都如量身訂製的篇章，精準回應屋主的個性與期望。幸福空間 ・ 1 天前
吟詠澄玥│風│36坪
夫妻倆與孩子三口之家居住的新成屋，空間訴求主採寧靜質樸自然本質，整體於混搭風基調上融入日式元素，並取木質調搭佐手作藝術塗料，賦予場域清寂風味與深刻禪意，細節勾勒以弧形曲線，使質感內斂的沉浸式生活美學漸然成形。幸福空間 ・ 1 天前
去客廳化共讀共享 日式北歐簡約生活|極簡日系北歐風|45坪
男、女屋主跨文化背景的邂逅與交織，透過極簡日式北歐風（Japandi Style）的轉譯，以俐落線條、隱藏式收納疊砌簡練卻令人印象深刻的機能美學，反映五口之家遊歷諸國後選擇落腳台灣、返璞歸真的深摯心緒；舉目所及透露設計的細膩和實用性，豐盈的天然採光及架構的寧謐時空兀自融為一體，形塑都會中難能可貴、自在自適的僻靜天地。幸福空間 ・ 2 小時前
回家彷彿度假 堅持才美好精品宅|現代風
推開門，寬幅城市美景如一幅水墨畫卷緩緩展開，成為生活中最佳背景。而暖爐火光、溫潤木地板的自然氣息，與一旁冰河白大理石的冰冷質感、鍍鈦金屬框的華燦，則展開密切對話，最終達成和平協議，形構休閒卻不失精緻度的家邸，使居者進入其中，遠離紛擾喧囂，唯有舒適與寧靜隨行。幸福空間 ・ 1 天前
留白與彈性 啟動客廳派對模式！|現代風|25坪
「我想要一個很大的空間。」這是屋主在初次溝通時最明確的需求，也是他的夢想。他期待新家可以容納許多人，能夠在某個週末午後，和三五好友享受美食、談天說笑，抑或是在某個平靜夜晚，關掉所有燈光，在客廳搭起帳篷，聆聽蟲鳴鳥叫，模擬在山林中露營的自在情境。幸福空間 ・ 2 小時前
注入滿室恬靜 描摹悠然侘寂家景│28坪
屋主希望新居有足夠收納機能及工作空間，又不想單純做滿櫃子。設計團隊掌握此空間雙面採光，與隔壁大樓保持良好棟距，讓光線能更好的流淌室內。但建商原格局是3+1房，次臥室太小，床尾放衣櫃門會打不開，且廚房空間不夠電器櫃擺放，因此拆除次臥室牆面，以系統櫃做雙面收納櫃為隔間。幸福空間 ・ 2 小時前
以黑白灰築一座都市深處的森林！36坪新成屋化山景為設計元素，勾勒恰到好處的生活景致
坐落於台北市文山區的36坪新成屋，設計團隊以雲霧繚繞的山巒為題。以黑、白、灰三色構築俐落的空間框架，再以柔弧修邊隱喻山巒起伏意象，讓光影於室內自由流轉、與生活節奏共舞。在都市叢林之中，為屋主一家打造一處靜謐而安然的棲居之所。設計家 ・ 1 天前
展現家的生命力與獨特性！70坪六房三廳的複層住宅，演繹純白與生活的詩意交融
如何有效利用垂直空間是複層住宅在設計上的關鍵，室言所設計團隊透過掌握挑高優勢，不僅使居住環境更寬敞，減少壓迫感之餘，也能利用不同巧思創造視覺層次。他們巧妙運用材質並從家徽汲取設計靈感，藉此展現居住者的個性與獨特品味，為住宅空間擘劃全新迷人的生活光景。id SHOW ・ 1 天前
