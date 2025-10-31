三房改一房，讓生活與空間都更寬敞！25坪老屋翻新混搭日系×北歐風，打造人貓共居的溫馨日常

編輯 張若蓁｜圖片提供 九日室內裝修設計

小編帶你看好宅

25坪的老屋居住者為屋主二人與愛貓們，而比起原始三房兩廳配置，屋主們更希望可以增設書房、瑜珈室等空間，留給生活更多留白。因此九日室內裝修設計選擇利用此次翻新，將老屋格局重塑為一房三廳兩衛浴，混搭日式的溫潤質感融合北歐的簡約線條，並貼心設計貓跳台與互動區域，讓人與貓在光影間共享靜謐而溫柔的日常。



落塵區以灰、白色系六角磚鋪陳，側邊立面整合了一日衣櫃與懸浮收納櫃，兼顧實用機能與視覺清爽，為迎賓空間營造舒適氛圍。另一側牆面則設置磁吸白板牆，讓屋主夫妻能在此互動留言，讓生活多了溫度與情感交流。順著凹槽牆面步入公領域，客廳以暖白與木質為主調，清爽明亮的視覺中融入日式的溫潤氣息與北歐的自然清新。懸浮電視櫃的設計讓整體視覺更顯輕盈，局部融入貓跳台元素，並與窗邊臥榻及天花步道自然銜接，構築出兼具動態與層次的生活景深，使空間成為人與貓共同演繹日常的舞台，也為家注入柔和而富有節奏的律動感。開放式餐廚採用二字形配置，線條俐落而動線順暢，並結合事先挑選規劃的電器設備，讓整體格局更顯開闊。烹飪時光因此變得從容自在，無論是備餐或互動，都能在寬敞的流動空間中延續生活的溫度。



廣告 廣告

多功能書房捨去傳統實牆隔間，藉由清玻璃與半高牆重塑界線，通透視覺繫起互動，也在無形中延展空間尺度。書房內收納虛實相間，恰到好處的比例分割，視覺效果更活潑。多功能瑜珈室僅保留部分收納櫃，大幅度留白賦予使用彈性，讓生活在效率與休閒間取得平衡。



主臥室跳脫純白配色，改以藕粉色鋪陳，天花裸露管線挹注些許工業感，床頭立面將床鋪向前推移，並增設收納櫃，既避免樑壓床疑慮，也擴增收納效能。側邊衣櫃選用長虹玻璃推拉門片，若隱若現視覺延展空間尺度，空間有限也不用向機能妥協。



小編的最愛

客浴設計將洗手台外推，結合原木色調與小片磚材質，將日式的靜謐意境融入現代語彙，並與主空間的清新調性相得益彰。入口以磚紅色撞出視覺焦點，兩側拱門則以對稱之姿修飾強烈色彩，在形式與功能之間取得完美平衡，兼具機能與美感。

九日室內裝修設計／九日設計團隊

地址：台中市南屯區益豐路四段199號

電話：04-22548010

Email：9sun___@rs11.page

網站：https://www.risingsundesign.com.tw

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>九日室內裝修設計

立即聯絡>>>九日室內裝修設計