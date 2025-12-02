三折機來了！三星推出旗艦機Z TriFold：10吋大螢幕「支援鍵鼠」，還有哪些規格亮點？

重點一：Galaxy Z TriFold 採雙向內折設計，展開為 10 吋大螢幕，主打行動生產力與觀影體驗。

重點二：首款支援獨立 Samsung DeX，可同時開啟最多 4 個桌面、每桌面 5 個應用程式視窗。

重點三：搭載高通驍龍 8 Elite for Galaxy處理器、2 億畫素相機、5,600 mAh 三電池系統，首發韓國於 12/12 開賣。

三星電子 12 月 1 日宣布推出全新「三折」折疊手機 Galaxy Z TriFold，以「雙重展開」形態帶來手機上最沉浸的大螢幕體驗。該機採內折設計以保護主螢幕，展開後提供 10 吋 Dynamic AMOLED 2X 主螢幕，支援最高 120Hz 更新率與 1,600 nits 峰值亮度；外部 6.5 吋封面螢幕亮度更達 2,600 nits。

Z TriFold 展開畫面 圖/三星電子

三星表示，TriFold 旨在兼顧攜帶性與生產力，使用者可在大螢幕上同時操作三個直立式應用程式、透過多重視窗彈性調整大小，並利用工作列快速切換最近使用的應用程式，大幅提升檢閱文件、編修提案與多工處理的效率。

三星裝置體驗事業群負責人盧泰文（TM Roh）指出，TriFold 解決了行動產業界長期以來在「便攜性」與「效能、生產力」之間難以兼顧的難題，進一步擴張了行動工作、創作與連結的邊界。

Z TriFold 多工畫面 圖/三星電子

機身最薄處僅 3.9 mm，支援鍵鼠操作

Galaxy Z TriFold 首度在手機上提供獨立的 Samsung DeX 模式，使用者可在快速設定中啟用，建立最多 4 個工作桌面，每個桌面可同時運行 5 個應用程式視窗；並支援 Extended Mode（延伸模式）外接第二螢幕，可拖曳應用程式跨螢幕操作，搭配藍牙滑鼠與鍵盤即可打造行動工作站。

註： Samsung DeX 是三星為部分行動裝置（手機或平板）提供的功能，可將裝置連接至顯示器或智慧電視，提供類似電腦的桌面介面體驗。使用者可透過有線或無線方式連接，並使用鍵盤滑鼠（或將手機當作觸控板）進行操作。

為了實現多折設計的耐用性與薄型化，三星導入兩組不同尺寸、雙導軌結構的「裝甲柔性鉸鏈（Armor FlexHinge）」，有效縮小面板接合間隙，並在顯示面板加入強化塗層與吸震層。

在機身外部材質方面，鈦金屬轉軸外蓋採用了一片精薄金屬，不僅保護摺疊機構，更能長久耐磨。機身邊框由「Advanced Armor Aluminum（升級版裝甲鋁合金）」支撐，這種高強度合金能在增強剛性的同時不增加機身厚重感。該邊框設計有助於確保螢幕之間不會相互碰觸，而陶瓷玻璃纖維強化塑膠背板則讓設計在保持輕薄的同時，亦具備抗裂特性。

總體而言， 機身最薄處僅 3.9 mm，重量 309 g ，並提供 IP48 防塵防水等級（可在 1.5 米深的淡水中浸泡達 30 分鐘）。

Z TriFold 攤平畫面 圖/三星電子

三電池架構強化續航！主相機達 2 億畫素

TriFold 搭載 Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy 行動平台，並配備 2 億畫素（200MP）廣角主鏡頭、1,200 萬畫素超廣角鏡頭，以及 1,000 萬畫素 3 倍光學變焦鏡頭。

續航力方面，採用總容量 5,600 mAh 的三電池架構，分散於三塊面板中，支援 45W 快充、15W 無線充電與無線電力分享。針對有線充電效率，官方實驗數據顯示約 30 分鐘可充至 50%。

在 AI 應用上，Galaxy AI 於照片編修提供「相片智慧助理」，包含「生成式相片編輯」與「塗鴉轉圖像」功能；瀏覽器則提供 Browsing Assist 摘要與翻譯。此外，更與 Google 的 Gemini Live 進行多模態強化，支援透過畫面或鏡頭分享進行即時問答。

12/12 韓國首發上市

上市資訊方面，Galaxy Z TriFold 將於 12 月 12 日率先於韓國開賣，隨後登陸中國、台灣、新加坡、阿聯酋等市場；美國市場預計於 2026 年第一季販售。

值得注意的是，凡購買 Galaxy Z TriFold 的消費者，可免費試用 6 個月 Google AI Pro（包含由 Veo3 支援的影片生成功能），以及 2 TB 安全雲端儲存空間。

三星官方亦強調，將針對用戶推出獨家維修優惠，每位購買 Galaxy Z TriFold 的消費者，可享螢幕維修五折優惠一次。

項目 規格 顯示螢幕 內頁：10.0吋 QXGA+ Dynamic AMOLED 2X，120Hz，峰值1600尼特；封面：6.5吋 FHD+ Dynamic AMOLED 2X，120Hz，峰值2600尼特 尺寸與重量 摺疊：159.2×75.0×12.9mm；展開厚度：約3.9/4.2/4.0mm；重量：309g 處理器 Snapdragon 8 Elite for Galaxy（3nm） 記憶體／儲存 16GB＋512GB；16GB＋1TB（不支援MicroSD） 電池與充電 5600mAh三電池模組；45W有線超快充、15W無線快充、無線電力分享 相機（後置） 超廣角：1200萬；廣角：2億（OIS，2x光學）；遠距：1000萬（OIS，3x光學，數位最高30x） 相機（前置） 封面：1000萬；內頁：1000萬 防護與材質 IP48；前側Gorilla Glass Ceramic 2；機背陶瓷玻璃纖維複材；鈦金屬轉軸外罩＋Advanced Armor Aluminum邊框 連線 5G／LTE；Wi‑Fi 7；Bluetooth 5.4 作業系統 Android 16；One UI 8 其他 Samsung Knox＋Knox Vault；最多2張Nano SIM＋多張eSIM；顏色：瀚夜黑 上市 2025/12/12韓國；後續中國、台灣、新加坡、阿聯、美國

資料來源：三星電子

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

