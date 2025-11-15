三接二期啟動找地 供氣將達600萬噸

中油三接（觀塘第三液化天然氣接收站）一期今年完工，目前已供氣台電大潭電廠發電，年最多300萬噸。據了解，三接二期也已經啟動，進入「找地」階段，未來完工後，第三接收站天然氣供應可翻倍到600萬噸，有助穩定供電。但時程有很多不確定性因素，全廠供氣可能要到2032年之後。

桃園三接一開始規畫就是要做兩期，總計蓋9個儲槽144萬公秉容積，後因珍愛藻礁運動，受限壓力改成「外推方案」，縮小規模，一期僅剩2個儲槽，但多出外廓防波堤、棧橋延伸要做，總經費提升到965億元。

一期外廓工程近期雖爆出浮報預算疑雲，但不影響接收站營運。不過一期雖供氣調度得宜最高到300萬噸，可是因僅剩2個儲槽，運作非常吃緊。且規模如無法擴大，也不符經濟效益，加上還有天然氣供應安全天數問題，續建二期不得不然。

中油表示，二期沒有不做，只是因三接方案一開始是要「填海造陸」，利用新的儲槽用地擴建二期工程，可是改成外推方案後，去掉了造陸，才產生變數。因為沒有填海新生地，加上當地已無自有地，勢必得對外購地。目前正在「找地」階段，會在觀塘附近尋覓合適土地興建。

二期預計蓋4到6座儲槽與汽化設施，另建一座碼頭。不過因購地仍須協商，還有環評、預算重編等，加上工程時間都至少4年以上，完工時程還很難抓。

據了解，二期整個蓋好至少要到2032年以後。不過只要能完工，現行三接供氣量可直接翻倍，合計年供達600萬噸天然氣，除可就近讓大潭電廠全力發電，也有助儲槽周轉率降低，並提升天然氣安全天數。