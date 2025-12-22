三接內神通外鬼2／劍指四接四百億大餅 皇昌反控對手結合「股市秃鷹」抹黑

皇昌營造遭三接二期爭議波及，公司認為是有心人士惡意放消息，由執行長林明照赴北檢提告。

本刊調查，檢調目前正針對世曦公司的訪價歷程進行地毯式搜尋比對，查出報價是基於巨額的專業船隊購入成本與國際海事人力開銷，且世曦初期的269億元訪價結果，與最終253億元的決標價並無太大落差，檢方因北懷疑中油與世曦之間是否存在「報價默契」，透過高額浮報隱藏不法所得的利益輸送，是下一步調查的重點。

皇昌受東丕的錄音檔風暴影響，股價慘遭狙擊，事發後曾向北檢提告，指在錄音檔揭露前夕，皇昌股價已出現異常的海量融券放空，價格隨後崩跌，明顯有股市禿鷹與競爭對手「裡應外合」，希望檢調查明。

耐人尋味的是，總預算達435億元的「台電協和四接標案」開標在即，工信工程與東丕營造是皇昌營造的競爭對手，是否為在四接評選過程中排除皇昌，而不惜釋放三接錄音檔與外洩影片，以誤導評委認為皇昌是「浮報公帑、草菅人命」的廠商，進而影響評選結果，有待辦案單位查明。

天然氣發電是我國重要電力來源，行政院長卓榮泰（左1）至接收站視察。（翻攝行政院官網）

業界盛傳，中油修改規則是為了護航東丕，皇昌當時甚至去函中油要求依法行事，最終憑藉實力與符合國際行情報價贏得三接標案。這場牽動全台能源命脈、金額累計近千億元的三接與四接大戰，背後究竟隱藏多少金權交易？檢調正加速抽絲剝繭，要讓這樁涉及國安與能源穩定的重大建設，不被惡意的指控染指。其中，究竟是如檢舉所言存在官商勾結、預算灌水？還是競爭對手間的抹黑？有待檢調廉從複雜的招標公文與利益鏈結中找尋真相。

皇昌營造董座江程金帶領團隊奪下三接二期等多項重大標案。

東丕營造負責人王銀和在中油三接案中有著重要角色，已被檢察官約談。（中央社）

